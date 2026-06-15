Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la frequentazione tra Selim Allame (Eren Vurdem) e Ceylan (Yüsra Geyik) scatenerà la furia di Mahir Yilmaz (Burak Deniz), che ordinerà al suo nemico di stare lontano da sua cugina.

Ceylan è nipote di Asaf e Afet, Selim continua a essere convinto che sia tornata Ferda

Ben presto, si scoprirà che Ceylan è la nipote di Asaf e Afet, i quali parleranno di sua madre con cui non hanno più alcun rapporto, proprio quando lei sarà in procinto di giungere a villa Yilmaz. In particolare, i due anziani si domanderanno dove si trovi loro nipote Ceylan, appena verranno a conoscenza che la figlia sta affrontando delle difficoltà economiche.

Nel contempo, Selim continuerà a essere convinto che Ceylan sia Ferda, e le darà tanti soldi per saldare i suoi debiti e per non farla finire in prigione.

Mahir e Selim si scontrano fisicamente

Selim non smetterà di fare la corte a Ceylan, anche quando verrà finalmente ospitata dai suoi nonni. A differenza del comandante corrotto Rasit, infatti, Selim non saprà che Ceylan è parente di Mahir. A sua volta, anche la giovane ignorerà che il suo spasimante è il pericoloso ex sposo di Canfeza.

Un giorno, Ceylan accetterà di uscire a cena con Selim, il quale finirà per scontrarsi con Mahir, quando la riaccompagnerà a casa. In tale circostanza, quest’ultimo dirà al suo rivale di non avvicinarsi più a sua cugina, dandogli un pugno un faccia.

A quel punto, Ceylan scoprirà l’identità di Selim, il quale dimostrerà di non aver smesso di essere ossessionato da Canfeza.

Riepilogo sul primo incontro tra Selim e Ceylan

Nella puntata serale del 14 giugno, c’è stato l’ingresso di Ceylan, la quale prima di arrivare alla villa dei suoi nonni è stata derubata e investita da una vettura guidata da uno scagnozzo di Selim. Quest’ultima ha prestato soccorso alla giovane, ed è rimasto sconvolto, per aver notato la somiglianza con Ferda, l’ex moglie del padre, morta suicida mentre aspettava un bambino. Appena Ceylan gli ha rivelato di rischiare l’arresto, Selim ha insistito per farla rifugiare a casa sua. Scendendo nel dettaglio, l'uomo si è messo sulle tracce della giovane, e l’ha costretta ad avere un confronto con lui.