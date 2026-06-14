Savaş, fuori di sé, rapirà Canfeza nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Ti ho amata per primo", dirà, "Devi venire con me".

Le anticipazioni tv rivelano che in assenza di Mahir, Savaş si farà aiutare da due uomini di Rasit per portare via Canfeza con la forza. La ragazza sarà disperata e quando suo marito tornerà allo chalet non la troverà più.

Il tradimento di Savaş in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Savaş tornerà protagonista e distruggerà la felicità di Mahir e Canfeza. Il giovane amico della protagonista, infatti, terrà fede alla promessa che aveva fatto a se stesso quando era tornato a casa.

"Non mi arrendo con Canfeza", disse Savaş dopo aver appreso del suo matrimonio con Mahir. Tra qualche puntata, Kursat e suo genero porteranno avanti l'operazione di polizia per incastrare Selim e Rasit. Il padre di Canfeza fingerà di essere complice dei due malviventi per tenere Mahir aggiornato sul da farsi. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi: il carico di sostanze sarà nascosto a casa di Kursat fino a quando sarà necessario. Selim non si fiderà del tutto di Kursat che parlerà di un capo misterioso e pericoloso senza svelarne il nome, ma alla fine si convincerà della sua buona fede. A rovinare tutto sarà il meno sospettato: Savaş. Dopo aver scoperto la collaborazione di Kursat con la polizia e con Mahir, il ragazzo telefonerà a Rasit per stringere un patto con lui.

"Ti dico chi è il capo misterioso di Mahir", affermerà, "Ma in cambio voglio Canfeza". Rasit accetterà e questo segnerà la fine della felicità per la coppia dei protagonisti.

La vacanza da incubo di Mahir e Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir e Canfeza partiranno per una breve vacanza in montagna. I due vivranno momenti indimenticabili, ma all'improvviso tutto si trasformerà in un incubo. Dopo una notte meravigliosa, Mahir si alzerà presto per andare in paese a prendere la colazione. Canfeza si sveglierà dopo aver fatto un brutto sogno e lo chiamerà subito, terrorizzata, ma lui le dirà che sta tornando a casa. All'improvviso Savaş irromperà nello chalet e prenderà Canfeza con la forza: "Devi venire con me, ti ho amata per primo". La ragazza si rifiuterà di seguirlo e per questo arriveranno due uomini che aiuteranno Savaş a portarla via. Mahir tornerà e non troverà più la sua amata.