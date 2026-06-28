Selim busserà alla porta di Ezra con un mazzo di fiori nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Tuo marito ti tradì", dirà, "Io sono tuo nipote", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim racconterà a Ezra che suo marito l'ha tradita con la domestica e da questo è nato suo padre Rasit. Selim aggiungerà che è tornato per vendicare la morte dell'ispettore, ucciso da Mahir e Kursat.

La fine di Ceylan in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che la follia di Selim proseguirà e andrà a peggiorare nelle prossime puntate.

L'uomo proverà a sfruttare la relazione con Ceylan per intrufolarsi nella famiglia di Mahir, ma non ci riuscirà. La ragazza ricambierà i suoi sentimenti e quando lui le farà la proposta di nozze accetterà con gioia. Asaf, tuttavia, si rifiuterà di accettare Selim e Ceylan, pur di seguire il suo amore, lascerà la famiglia per lui. In auto tra i due ci sarà una discussione perché l'uomo insisterà sul fatto che avrebbe voluto entrare a far parte della famiglia. Lei, a quel punto, dubiterà della sincerità dei suoi sentimenti e il litigio andrà a degenerare in un incidente che sarà mortale per lei. Selim seppellirà Ceylan e tornerà a villa Yilmaz come se nulla fosse, reclamando i suoi soldi perché racconterà che la ragazza lo ha picchiato e derubato prima di scappare.

L'uomo continuerà a portare avanti i suoi affari con Rasit e con lui metterà in atto un piano per catturare Mahir e attrarlo a loro rapendo Canfeza. Tutto andrà a finire malissimo, perché Mahir sparerà e ucciderà Rasit, gettando nella disperazione Selim.

La visita di Selim farà tremare la nonna

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, dopo la morte di Rasit nessuno saprà che fine abbia fatto Selim. Quest'ultimo si nasconderà e cambierà identità, ma non perderà mai di vista Mahir. Il suo prossimo obiettivo, infatti, sarà vendicare la morte di Rasit, il padre che per anni non ha saputo di avere. Quando la nonna Ezra sarà sola in casa con Efsane e Savas, Selim busserà alla sua porta, armato e con un mazzo di fiori.

"Sono tuo nipote", le dirà prima di accomodarsi. L'uomo le racconterà la sua storia: "Devo darti una brutta notizia, tuo marito ti ha tradita", le dirà spiegando che suo padre, Rasit, è il figlio di suo marito e il frutto del tradimento con una domestica. Successivamente, Selim andrà via dicendo che tornerà per vendicare la morte di Rasit, suo padre, ucciso da Kursat e Mahir.