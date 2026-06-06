Afet manipolerà Sureyya nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Tuo marito Mehmet è furioso con te", le dirà, "Hai accettato Canfeza".

Le anticipazioni tv rivelano che Sureyya sarà tormentata dal senso di colpa per le parole di Afet. La madre di Mahir, a malincuore, proverà ad allontanarsi da Canfeza.

Tutto cambia in Racconto di una notte: Canfeza proprietaria

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Canfeza e Mahir torneranno alla villa da proprietari e come marito e moglie. Per Afet sarà molto dura accettare sua nuora, ma la situazione andrà a degenerare quando Canfeza scoprirà il suo segreto.

La signora Yilmaz si troverà a parlare con Gulizar ed emergerà che Ferman non è suo figlio. In quel momento, Canfeza apparirà alla porta e sarà chiaro che la ragazza ha sentito tutto. Gulizar e Afet non potranno permettersi che tutto venga a galla e con fare minaccioso si avvicineranno a Canfeza intimandole di non aprire bocca. La moglie di Mahir, spaventata, prometterà di tenere per sé il segreto di famiglia, ma questo non basterà: Afet spingerà Canfeza dal balcone e la ragazza finirà in ospedale. Fortunatamente il volo della ragazza terminerà su un mucchio di cotone che i servitori stavano lavorando e quindi il colpo non sarà mortale. Quando Canfeza si risveglierà in ospedale non dirà a nessuno che Afet ha tentato di toglierle la vita.

La ragazza fingerà di essersi sporta un po' troppo e la versione sarà creduta da tutti. Una volta rimasta da sola con Afet, però, Canfeza la minaccerà in modo chiaro: o la accetta come nuora o lei dirà a tutti il suo segreto, oltre a rivelare che ha attentato alla sua vita.

Il piano di Afet per rendere la vita difficile a Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet sarà costretta ad accettare Canfeza che inizierà a dettare legge in casa. La moglie di Mahir farà acquisti folli e si divertirà a stuzzicare la nonna di suo marito, certa di averla in pugno. Afet, tuttavia, studierà un modo per vendicarsi di Canfeza e allontanarla da Mahir. A questo proposito, Afet manipolerà Sureyya facendo leva sul suo amore per il defunto Mehmet.

"Ho parlato con tuo marito", dirà Afet, "È furioso con te". Sureyya non riuscirà a comprendere e la suocera sarà più chiara: le dirà che suo marito non tollera che lei abbia a cuore Canfeza, la figlia del suo assassino Kursat. Sureyya sarà disperata e proverà a mettere da parte il suo affetto per la nuora perché penserà di dare un dispiacere a Mehmet.