Sureyya spiazzerà Mahir nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "O me o Canfeza", dirà la donna spiegando che non vuole più vedere sua nuora.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir non saprà come fare perché sua madre ha appena avuto un infarto e non può darle un dispiacere. Dietro tutto ciò ci sarà ancora una volta Afet che farà credere a Sureyya che suo marito è furioso con lei per aver accettato Canfeza.

Ancora guai di Afet in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza dovranno aspettare ancora prima di tornare alla serenità di un tempo.

A remare contro la coppia, infatti, non saranno soltanto le incomprensioni del passato, ma arriverà un nuovo imprevisto. Tutto avrà inizio quando Mahir chiederà perdono a Canfeza e finalmente tra loro tornerà la passione. Niente sembrerà poter dividere la coppia, ma Afet non potrà sopportare la felicità di suo nipote accanto a quella donna. La nonna di Mahir agirà nell'ombra perché non potrà più opporsi apertamente al suo amore per Canfeza. Afet individuerà l'anello debole della famiglia per poi colpirlo: Sureyya. Tra suocera e nuora sembrerà essere instaurato un bel rapporto, ma in realtà Afet sfrutterà la fiducia nei suoi confronti per colpire. Conoscendo bene la devozione di Sureyya per il defunto Mehmet, Afet inizierà col dire che ha parlato con suo figlio e lo ha visto arrabbiato con sua moglie per il suo rapporto con Canfeza.

Questo, però, non basterà ad allontanare Sureyya dalla sua amata nuora e Afet si spingerà ancora oltre.

Il bivio che Mahir non si aspetterà

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet farà venire un infarto a Sureyya scrivendole una lettera firmata Mehmet. In poche righe, dirà alla donna che lui è furioso e deluso da lei perché ha accettato la figlia del suo assassino. Il cuore di Sureyya non reggerà a tanto dolore e la donna finirà in gravi condizioni in ospedale. Mahir, Canfeza e tutta la famiglia aspetteranno in corridoio i medici che spiegheranno che un altro infarto potrebbe essere fatale. Quando Mahir andrà a trovare Sureyya, la donna lo spiazzerà mettendolo ad un bivio: "O me o Canfeza", dirà in lacrime, "Io non voglio più vederla, se scegli lei raggiungo tuo padre". Mahir sarà mortificato, ma consapevole di non poter dare un altro dolore alla sua amata mamma.