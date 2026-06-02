Le anticipazioni turche di Racconto di una notte, in arrivo prossimamente su Canale 5, mostrano l’ascesa definitiva della follia di Selim Allame, pronto a spingersi oltre ogni limite pur di possedere Canfeza. Mentre Mahir tenta disperatamente di salvarla, la giovane Kilimci precipita in un incubo fatto di minacce, manipolazioni e scenari sempre più inquietanti, destinati a cambiare per sempre il corso della dizi.

Selim costringe Canfeza a lasciare Mahir e trasforma la sua vita in una prigione

Appena scopre che Selim ha rapito Sila e potrebbe fare lo stesso con Mahir, Canfeza decide di spezzare il cuore dell’uomo che ama e lo abbandona all’altare.

Il gesto, apparentemente inspiegabile, è in realtà l’unico modo che la ragazza vede per evitare una tragedia. La situazione precipita quando Sila, riconsegnata a Cabir, perde il bambino dopo un violento scontro con Sevde. Nel frattempo Mahir, convinto che Canfeza lo abbia tradito, tenta comunque di raggiungerla con l’aiuto di Salih, riuscendo a eludere la sorveglianza della villa di Selim. Il loro incontro, però, si trasforma in un nuovo colpo al cuore: Canfeza lo respinge e dichiara finito il loro rapporto. Mahir non immagina che, nella stanza accanto, Selim sta puntando un'arma da fuoco contro Ezra, costringendo la ragazza a mentire. Da quel momento, il commissario inizia a credere che la sua “Şehrazat” lo abbia solo preso in giro, alimentando un rancore destinato a esplodere quando tornerà in servizio.

Se vuoi approfondire la dinamica tra i due protagonisti, posso analizzare il conflitto tra Mahir e Canfeza.

La follia di Selim raggiunge il culmine: manichini, nozze forzate e un passato macchiato di sangue

Intrappolata nella villa, Canfeza scopre fino a che punto Selim sia disposto a spingersi: l’uomo prepara per lei una stanza con un manichino nero, sul cui volto ha incollato la foto di Mahir. Un gesto macabro che rivela la sua ossessione e la sua totale perdita di controllo. Come se non bastasse, Selim organizza le loro nozze per il giorno successivo e fa arrivare una culla e abiti da donna già usati. Uno di questi, bianco e sporco di sangue, apparteneva a una donna incinta che si è tolta la vita e che Allame continua a idealizzare. Canfeza comprende così di essere finita nelle mani di un uomo pericoloso, mentre Kürşat promette a Ezra di avere un piano per impedire il matrimonio.