Gulizar si innamorerà di Kursat nelle prossime puntate di Racconto di una notte: la donna non farà che pensare a lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Kursat salverà la vita a Gulizar che rischierà di essere investita. Da quel momento la donna proverà un forte interesse per il padre di Canfeza e dopo diverse telefonate troverà il coraggio di invitarlo a cena per Capodanno.

Un nuovo amore per Gulizar in Racconto di una notte?

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Gulizar sarà al centro delle scene con la sua storia. Afet sarà in sua compagnia quando spingerà Canfeza dal balcone e condividerà con lei la paura di essere scoperta.

Quando la moglie di Mahir sarà in ospedale, Afet e Gulizar aspetteranno con ansia il suo risveglio, temendo che la ragazza possa parlare. Quando Gulizar uscirà dall'ospedale sarà così confusa che non noterà un taxi arrivato a tutta velocità e rischierà di essere investita. A salvarla sarà Kursat che tirerà la donna versi di sé per schivare l'auto. Gulizar sarà sorpresa da quel salvataggio e sarà anche molto colpita dal padre di Canfeza. I due si erano già intravisti, ma si presenteranno di nuovo e si ricorderanno l'uno dell'altra. Quando Gulizar andrà via, Kursat noterà che ha perso un fazzoletto e la chiamerà per ridarglielo. La donna sarà molto colpita dalle attenzioni e dalla gentilezza del signor Kilimci e avrà un grande sorriso quando gli volterà le spalle.

La cena di Capodanno di Gulizar e Kursat

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Gulizar continuerà a pensare a Kursat e l'indomani gli telefonerà. La donna non avrà molto da dirgli, ma lo ringrazierà di nuovo per averle salvato la vita. Quando chiuderà la telefonata, Gulizar sarà molto felice di aver parlato con Kursat e si sorprenderà per il suo umore. "Cosa ti sta succedendo?", domanderà a se stessa senza riuscire a smettere di sorridere. Nei giorni successivi, Gulizar proverà a trattenere le sue emozioni, ma quando arriverà la notte di Capodanno si deciderà a contattare il padre di Canfeza. La donna si farà coraggio e inviterà Kursat a cena con un messaggio. Lui accetterà subito e la porterà in una trattoria, rendendola molto felice. Gulizar penderà dalle sue labbra, anche se lui sarà piuttosto impacciato.