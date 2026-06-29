Il palinsesto di Raiuno per martedì 30 giugno 2026 offre un'ampia gamma di appuntamenti tra informazione, intrattenimento e sport. La giornata prende il via alle 6:00 con 1mattina News, seguita dagli aggiornamenti meteo di "Che tempo fa" e dalle edizioni del TG1. Dalle 8:35, spazio all'approfondimento con Uno Mattina, un programma storico del mattino, affiancato da "Italia A/R" e "Camper Osteria Italia", che accompagnano il pubblico fino all'ora di pranzo.

Il pomeriggio si apre con il TG1 delle 13:30. Seguono alle 14:05 "Le stagioni dell’amore" e alle 15:00 "La porta magica", che propongono un mix di fiction e intrattenimento.

L'informazione torna protagonista alle 16:00 con un nuovo TG1 e l'aggiornamento meteo. Alle 16:10, Vita in Diretta offre approfondimenti e attualità, mentre il game show Reazione a catena anima il tardo pomeriggio.

La prima serata: tra giochi e grandi eventi sportivi

La fascia serale di Raiuno si inaugura con l'edizione delle 20:00 del TG1. Alle 20:30, la celebre trasmissione Affari tuoi Mundial precede l'atteso appuntamento con i Mondiali di calcio FIFA 2026. Alle 21:55, Notti Mondiali introduce la diretta della Coppa del Mondo di Calcio, in onda dalle 22:40 fino all'1:15. In seconda serata, l'informazione prosegue con il TG1 Sera, seguito da ulteriori approfondimenti di Notti Mondiali, aggiornamenti meteo e repliche di giochi.

Un'offerta televisiva completa e diversificata

La programmazione di Raiuno per il 30 giugno 2026 si conferma generalista e inclusiva, pensata per un pubblico eterogeneo e per coprire l'intera giornata. Dalle news mattutine, inclusi spazi di informazione istituzionale come il "Rai Parlamento Telegiornale", fino all'intrattenimento e ai grandi eventi sportivi internazionali, il palinsesto mantiene un equilibrio costante tra informazione, attualità e appuntamenti di grande richiamo. Le edizioni principali del TG1 e i programmi di servizio pubblico come Vita in Diretta sono punti fermi di un'offerta che, pur con minime variazioni nelle fasce notturne e mattutine per le dirette news e meteo, garantisce completezza informativa e varietà.