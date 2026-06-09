Rai 1 dedica la sua prima serata del 10 giugno alla docufiction “Volevo solo fare bene il mio lavoro”, un intenso ritratto di Dino Zoff, leggendario portiere italiano. Il progetto televisivo celebra la figura di uno dei più grandi protagonisti della storia dello sport nazionale, nato a Mariano del Friuli settantadue anni fa. Il programma ripercorre le tappe salienti della sua esistenza e della sua straordinaria carriera, mettendo in luce sia i trionfi sportivi sia gli aspetti più intimi e umani che ne hanno contraddistinto il percorso.

Diretta da Fabio Tagliavia, la docufiction si articola attraverso un racconto corale e coinvolgente.

La narrazione principale è affidata alla voce dello stesso Dino Zoff, arricchita dagli interventi di familiari, amici, ex compagni di squadra e allenatori che hanno condiviso con lui i momenti di una lunghissima e gloriosa carriera. Tra gli episodi più significativi e centrali del film spicca inevitabilmente la storica vittoria ai Mondiali di calcio del 1982, un successo di cui Zoff è stato un simbolo indiscusso e riconosciuto a livello globale. L’ex portiere, che ha indossato la maglia della Nazionale per ben 112 volte e ha difeso i pali di club prestigiosi come Juventus, Napoli e Udinese, sintetizza la sua filosofia con la frase che dà il titolo all'opera: “Volevo solo fare bene il mio lavoro”.

La carriera di Dino Zoff: tra successi e valori

Al di là dei numerosi successi sportivi, la docufiction si propone di delineare il profilo di un uomo di grande spessore, caratterizzato da una profonda riservatezza, ma capace di eccellere grazie a una professionalità esemplare e a una determinazione incrollabile. Il racconto esplora i suoi esordi, dalle prime esperienze con l'Udinese e il Napoli, fino agli anni d'oro trascorsi alla Juventus, dove Zoff ha conquistato un palmarès invidiabile, arricchito da numerosi titoli. Dopo aver appeso i guanti al chiodo, ha intrapreso la carriera di allenatore, mantenendo sempre quello stile sobrio e rigoroso che lo ha reso un punto di riferimento e un modello ispiratore anche per le nuove generazioni di calciatori.

La narrazione è impreziosita da un sapiente mix di immagini d’archivio e ricostruzioni recitate, elementi che contribuiscono a ricreare l'atmosfera vibrante di alcune delle partite più memorabili del calcio italiano degli ultimi cinquant’anni. La produzione si distingue per la volontà di presentare Dino Zoff non soltanto come una leggenda vivente del calcio mondiale, ma come una figura umana autentica, portatrice di valori fondamentali quali il rispetto, l’impegno costante e il silenzio operoso, principi che hanno guidato ogni sua azione.

Dino Zoff: un'icona dello sport italiano

Dino Zoff è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi portieri di tutti i tempi. Durante la sua lunga e gloriosa carriera con la Juventus, ha alzato al cielo ben sei scudetti e due Coppe Italia, oltre a ricevere numerosi riconoscimenti individuali, tra cui il prestigioso titolo di miglior portiere d’Europa.

Un record ancora oggi imbattuto lo vede mantenere l'imbattibilità in Nazionale per ben 1.142 minuti consecutivi, a testimonianza della sua eccezionale abilità. Anche come allenatore ha lasciato il segno, guidando la Nazionale italiana al secondo posto agli Europei del 2000, un risultato di grande prestigio.

La sua figura è indissolubilmente legata a un modello di sportività basato sulla discrezione e sulla disciplina. Questi valori, che hanno permeato l'intera esistenza di Zoff, sono il fulcro della docufiction, che li mette in risalto attraverso un'attenta selezione di testimonianze e materiali d’archivio. Il programma, trasmesso su Rai 1, si configura come un omaggio sentito e rigoroso a un protagonista assoluto dello sport italiano, celebrando non solo i suoi innumerevoli trionfi calcistici, ma anche la sua profonda etica del lavoro e la sua integrità personale, perfettamente riassunte nelle sue stesse parole: “Volevo solo fare bene il mio lavoro”.