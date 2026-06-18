La Rai ha presentato al Consiglio di Amministrazione la bozza dei palinsesti per la prossima stagione autunno-inverno, delineando un mix di conferme per i programmi più amati e l'introduzione di nuovi volti e format innovativi.

Rai1: fiction, grandi show e un mattino consolidato

Su Rai1, la prima serata continuerà a essere dominata dalle fiction e dai grandi show. Tra le conferme spiccano ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti, in onda il mercoledì, e ‘The Voice’ con Antonella Clerici, che animerà il venerdì con sei puntate dedicate alla versione Senior, seguite da altrettante per Kids e Generation.

Il sabato sera vedrà il ritorno di ‘Ballando con le Stelle’, condotto da Milly Carlucci, con una possibile novità in giuria: la presenza di Barbara D’Urso. La programmazione del mattino mantiene le sue coppie consolidate: Maria Soave e Tiberio Timperi per ‘1Mattina News’, e Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla per ‘Unomattina’. A mezzogiorno, Antonella Clerici sarà ancora protagonista con ‘È sempre mezzogiorno’. Il pomeriggio conferma ‘La volta buona’ di Caterina Balivo, ‘La Vita in Diretta’ con Alberto Matano e ‘L’Eredità’ di Marco Liorni. Nell'access prime time, spazio ad ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino. Il weekend vedrà il ritorno di ‘Bar Centrale’ di Elisa Isoardi, ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo e ‘Domenica In’, dove Mara Venier sarà affiancata, con ogni probabilità, da Tommaso Cerno.

Rai2 e Rai3: tra novità e conduzioni in attesa di conferma

Su Rai2, il mercoledì in prima serata debutterà un nuovo talk show condotto da Roberto Inciocchi. Salvo Sottile prenderà il posto di Milo Infante alla guida di ‘Ore 14’. Restano saldi nel palinsesto ‘Belve’ di Francesca Fagnani e ‘Boss in incognito’ con Elettra Lamborghini. In seconda serata, Antonino Monteleone tornerà con ‘Linea di confine’. Nel pomeriggio, ‘Bellamà’ di Pierluigi Diaco continuerà a riscuotere successo, preceduto da ‘Aspettando Bellamà’, che offrirà uno sguardo sui provini e la selezione del cast tra le generazioni Boomer e Gen Z.

Per quanto riguarda Rai3, le conduzioni di ‘Far West’ e ‘Agorà’ rimangono incerte, con diverse candidature interne ed esterne in valutazione, tra cui i nomi di Antonino Monteleone per il primo e Annalisa Bruchi per il secondo.

In prima serata, torneranno programmi di punta come ‘Chi l’ha visto?’, ‘Petrolio’ di Duilio Giammaria (da novembre), e ‘Report’ (dodici puntate da novembre a gennaio), seguito da ‘Allegro ma non troppo’ di Luca Barbareschi, e ‘Blu Notte – Misteri dimenticati’ di Carlo Lucarelli. Prima della storica soap ‘Un Posto al Sole’, sarà confermato ‘Il cavallo e la torre’ di Marco Damilano, mentre non figura nell'access prime time ‘Via dei Matti n.0’ di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Vittorio Brumotti: da ‘Italia A/R’ a ‘Ultima chiamata’

Dopo l'esperienza estiva su Rai1 con ‘Italia A/R’, Vittorio Brumotti, noto conduttore televisivo e stuntman celebre per le sue imprese in bicicletta e i suoi reportage, condurrà da dicembre un nuovo programma intitolato ‘Ultima chiamata’, la cui collocazione più probabile sarà su Rai2.

La decisione finale sulle conduzioni di ‘Far West’ e ‘Agorà’ è attesa entro la seduta del primo luglio, data in cui il Consiglio di Amministrazione approverà la stesura definitiva dei palinsesti.