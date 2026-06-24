La Rai e Federica Sciarelli hanno avviato un confronto strategico riguardo al futuro di "Chi l'ha visto?", uno dei programmi più longevi e significativi della televisione pubblica italiana. La trasmissione, che la giornalista conduce ininterrottamente da vent'anni, si è affermata come un punto di riferimento essenziale per il pubblico, grazie alla sua costante opera di servizio dedicata alla ricerca di persone scomparse e all'analisi di casi irrisolti. Il 24 giugno 2026, l'emittente ha confermato l'esistenza di questi colloqui, volti a definire il rapporto professionale e la conduzione del programma per la prossima stagione televisiva 2026/2027.

Il dialogo si svolge in un clima di collaborazione, come evidenziato da fonti interne alla Rai, in un periodo di programmazione estiva per "Chi l'ha visto?". Federica Sciarelli, figura di spicco e molto seguita sia dalla stampa che dagli spettatori, incarna l'identità stessa del programma e rappresenta uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico. Dalle sfere dirigenziali Rai è emersa la volontà di "ragionare insieme sul futuro", con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambe le parti. Al momento, non sono stati definiti dettagli su eventuali nuove guide o modifiche strutturali, ma viene assicurato che "tutto si deciderà in sintonia con Federica".

Il ruolo centrale di "Chi l'ha visto?" nella programmazione Rai

"Chi l'ha visto?" si distingue come uno dei format più duraturi e di successo del servizio pubblico televisivo italiano. Sotto la guida di Federica Sciarelli dal 2004, il programma è diventato sinonimo di informazione puntuale e di un supporto concreto offerto alle famiglie coinvolte in vicende drammatiche. La trasmissione si impegna con dedizione nell'affrontare casi reali, combinando un robusto impianto giornalistico con un approccio profondamente sensibile verso le storie umane. Nonostante le profonde trasformazioni del panorama mediatico contemporaneo, il programma ha saputo mantenere un pubblico fedele e un impatto sociale significativo in Italia, divenendo anche un esempio di televisione civica e partecipata.

Federica Sciarelli: una carriera dedicata al servizio pubblico

La presenza costante di Federica Sciarelli alla conduzione di "Chi l'ha visto?" è il culmine di una lunga e prestigiosa carriera giornalistica, sempre orientata all'utilità sociale dell'informazione. Dopo aver iniziato come cronista, la giornalista è diventata un volto familiare di Rai 3, mantenendo una cifra stilistica improntata a chiarezza, rigore e profondo rispetto per le persone coinvolte nei complessi casi trattati. Le stagioni sotto la sua conduzione hanno visto il programma raggiungere ascolti costanti e ottenere numerosi riconoscimenti, consolidando un legame indissolubile con il proprio pubblico.

I colloqui in corso tra la Rai e Federica Sciarelli per la prossima stagione mirano a garantire la continuità e a preservare l'alto valore civico della trasmissione.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli o conferme indipendenti riguardo a possibili sviluppi futuri o eventuali sostituzioni, a conferma del carattere interlocutorio e della natura collaborativa che contraddistingue l'attuale fase di confronto tra le parti.