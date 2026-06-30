Roberta Di Padua non ci sta all'appellativo di "mantenuta" da Alessandro Vicinanza: l'ex protagonista di Uomini e donne si é infatti lasciata andare ad un nuovo sfogo contro un hater che l'ha criticata pubblicamente in un commento che ha turbato non poco la diretta interessata.

La critica alla dama di Uomini e donne

Roberta Di Padua non accetta l'idea di essere ritenuta come una persona non indipendente dal punto di vista economica e che vivrebbe a spese del compagno conosciuto a Uomini e donne, ovvero Alessandro Vicinanza. Sui social, dove ha ricevuto l'ultima critica da parte di un hater che l'ha tacciata di vivere grazie al sostentamento di Alessandro Vicinanza, Roberta ha voluto rispondere a tono: "Punto primo mantengo me, mio figlio e il mio cane da sola, punto secondo il co***** sei tu".

Prosegue la lovestory di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Lo scorso 31 gennaio Roberta e Alessandro hanno festeggiato due anni d'amore, dopo essere divenuti la coppia più seguita tra quelle nate al celebre dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Dopo una lunga serie di viaggi volti a celebrare il loro amore e le proposte di nozze, i due non hanno fatto mai mistero di voler allargare la loro famiglia molto presto. Proprio come hanno fatto sapere in un intervista a Eva2000, non escludendo di voler coronare il sogno di diventare genitori prossimamente.