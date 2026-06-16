L'artista Sal Da Vinci ha commentato le recenti indiscrezioni su un possibile cambio di regolamento al Festival di Sanremo, che includerebbe l'ipotesi di una serata Eurovision. Presente al Teatro Sistina di Roma per il red carpet del film Disney e Pixar ‘Toy Story 5’, Da Vinci ha sottolineato l'importanza di rinnovare le tradizioni e ha espresso apprezzamento per il lavoro creativo degli organizzatori.

Sanremo: l'apertura alla "serata Eurovision"

Interpellato sull'ipotesi di una serata dedicata all'Eurovision durante il Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha dichiarato che "ogni tanto è bello rinnovare le cose".

Ha elogiato il "bel lavoro creativo" di Stefano De Martino, degli autori e della Rai, evidenziando la scelta di puntare su un talento come De Martino. Il cantante ha mostrato una chiara apertura al cambiamento, riconoscendo il valore delle idee innovative per una manifestazione storica come Sanremo.

Progetti futuri: il "one man show" in Rai

Durante l'evento, Sal Da Vinci ha risposto con riservatezza ai rumors su un possibile "one man show" in Rai in autunno. Pur non confermando l'indiscrezione, ha lasciato intendere il suo entusiasmo, affermando con un sorriso: "Chi lo sa", e aggiungendo: "Mi piacerebbe tanto". Questa apertura suggerisce possibili sviluppi futuri nella carriera televisiva dell'artista, già noto per la sua versatilità tra musica e spettacolo.

In conclusione, Sal Da Vinci continua a essere una figura rilevante nella scena musicale e televisiva italiana. Le sue opinioni sulle novità del Festival di Sanremo e i possibili nuovi progetti in Rai mantengono vivo l'interesse del pubblico, confermando il suo ruolo di protagonista attivo nel panorama dello spettacolo nazionale.