Una svolta importante per San Marino Rtv: l'emittente ha inaugurato lo Studio 2, un ambiente all'avanguardia interamente dedicato all'informazione e ai programmi di approfondimento. La presentazione è avvenuta durante uno speciale episodio di “Breakfast San Marino”, alla presenza delle figure chiave dell'emittente e delle istituzioni sammarinesi. Silvia Pelliccioni, vicedirettrice e caporedattrice centrale, ha espresso grande soddisfazione: “Finalmente il telegiornale della San Marino Rtv torna a casa. Uno studio bellissimo, performante e funzionale.” Lo Studio 2 si distingue per la sua versatilità e le nuove tecnologie implementate, testimoniando l'impegno dell'emittente verso una modernizzazione radicale.

Il direttore generale Roberto Sergio ha tracciato un bilancio positivo degli ultimi diciotto mesi, evidenziando una profonda trasformazione. Gli impegni assunti sono stati onorati: è stato allestito uno studio virtuale di ultima generazione, i conti sono stati risanati e l'emittente ha chiuso due esercizi consecutivi con risultati economici positivi. Un momento di particolare successo è stato rappresentato dalla finale del San Marino Song Contest, che ha permesso al canale 550 di San Marino Rtv di entrare nella top 10 dei canali televisivi italiani, consolidando il riconoscimento del brand sammarinese e il ruolo dello Stato.

La sinergia tra istituzioni e TV di Stato

Il percorso di crescita della televisione di Stato è stato fortemente sostenuto dai messaggi istituzionali.

I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il Segretario di Stato all’Industria Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per l’Informazione Federico Pedini Amati hanno tutti sottolineato il valore di questo sviluppo. Il rinnovamento, avviato nell’agosto 2024, è stato reso possibile da una stretta collaborazione tra le istituzioni della Repubblica e San Marino Rtv, che oggi si afferma come strumento essenziale di informazione e rappresentazione per il Paese. Pasquale Valentini, presidente del Consiglio di amministrazione di San Marino Rtv, ha ribadito la missione del servizio pubblico: “San Marino Rtv è lo specchio della realtà titanica.” L'investimento infrastrutturale e tecnologico dello Studio 2 si inserisce in una strategia di sviluppo che pone al centro l'identità culturale e istituzionale sammarinese.

Progetti futuri e copertura internazionale

Durante la stessa puntata speciale di “Breakfast San Marino” è stata presentata in anteprima la visita di Papa Leone XIV a San Marino, un evento di grande risonanza previsto per il 22 agosto 2026. In tale occasione, San Marino Rtv assumerà il ruolo di host broadcaster, garantendo una diretta televisiva integrale di ben 12 ore. Per assicurare una copertura internazionale completa dell'evento, l'emittente impiegherà droni, motociclette e avanzate tecnologie mobili. Questa scelta evidenzia la volontà di San Marino Rtv di porsi come protagonista nella scena mediatica globale, innovando i linguaggi e le modalità del racconto televisivo.

L'ammodernamento della televisione di Stato sammarinese si inserisce in un più ampio processo di rilancio della comunicazione istituzionale della Repubblica, valorizzando la centralità di San Marino Rtv sia a livello nazionale che internazionale.