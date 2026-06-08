Selvaggia Lucarelli è giunta nelle Filippine per prendere parte a L'Isola dei Famosi, il noto reality show di Mediaset. Il suo arrivo, tuttavia, è coinciso con un periodo di forte apprensione per l'arcipelago, colpito da un violento terremoto di magnitudo 7.8 e dal conseguente allarme tsunami. Di fronte a questa situazione, la giornalista ha prontamente voluto rassicurare il pubblico e i media riguardo la sicurezza della location scelta per il programma. Attraverso i suoi canali social, Lucarelli ha dettagliatamente documentato il lungo viaggio che l'ha condotta dall'Italia, con uno scalo a Hong Kong, fino alla sua destinazione finale nelle Filippine, un percorso che ha generato notevole preoccupazione in concomitanza con gli eventi sismici.

La sicurezza della location e le rassicurazioni

La Lucarelli ha fermamente chiarito che la produzione di L'Isola dei Famosi opera in una zona significativamente distante dall'epicentro del sisma. Rispondendo a quanto definito "articoli allarmistici e imprecisi", la giornalista ha fornito un'importante precisazione geografica: le Filippine sono un vasto arcipelago composto da oltre settemila isole, una realtà ben diversa da quella di arcipelaghi minori come le Eolie. Questa specificità territoriale implica che la distanza tra la zona colpita e il luogo delle riprese è tale da garantire la piena sicurezza sia dei partecipanti che dell'intero staff. Ha inoltre ribadito che l'intera gestione organizzativa della trasferta è stata curata con la massima attenzione e pianificazione.

Il lungo viaggio e la missione televisiva

La permanenza di Selvaggia Lucarelli nelle Filippine si estenderà per circa un mese e mezzo, delineando un programma di lavoro intenso che la vedrà impegnata nella conduzione del reality fino a luglio inoltrato. La giornalista ha meticolosamente documentato ogni fase del suo viaggio, dal lungo volo transoceanico fino allo spostamento finale verso l'isola designata per le riprese. Nonostante il contesto di allarme generato dagli eventi naturali, Lucarelli ha costantemente espresso la volontà di rassicurare il pubblico e gli addetti ai lavori circa l'avvio sereno delle riprese e la sicurezza complessiva della produzione. Le sue comunicazioni tempestive e puntuali, veicolate attraverso i social media, hanno giocato un ruolo cruciale nel chiarire la reale situazione, contribuendo significativamente a stemperare le preoccupazioni diffuse a seguito del recente sisma e dell'allarme tsunami.