Simona Ventura ha scritto nella sua newsletter, alcuni ricordi su Belen Rodriguez, rivelando che ai tempi della relazione con Marco Borriello lui la cacciasse via di casa mentre lei non aveva il permesso di soggiorno in Italia. Dopo la mancata conduzione di L'isola dei famosi, l'argentina fa parlare di sé anche perché potrebbe avere la possibilità di conquistarsi un ruolo a Ballando con le stelle.

Simona Ventura ricorda il passato di Belen

Nella sua newsletter Simona Ventura ha rivelato il triste retroscena del passato difficile di Belen Rodriguez, negli anni vissuti dall'argentina al suo debutto nella carriera artistica in Italia.

Nel 2005 Belen colpì Ventura ai provini per il posto di showgirl a Quelli che il calcio e altri format TV: «Al di là della bellezza strepitosa quello che mi colpì subito fu la sua felicità. Era frizzante, divertente, leggera»,

Ma non é tutto. Nella newsletter Simona ricorda inoltre delle difficoltà e delle incomprensioni vissute da Belen nella storia d'amore con Borriello, dal momento che lui usava spesso cacciarla via di casa mentre lei non aveva il permesso di soggiorno in Italia.

Quindi Ventura ha ricordato di aver incalzato Belen in passato sul motivo che la spingesse a candidarsi per la partecipazione a l'Isola dei famosi come naufraga: "Perché vuoi fare l'Isola dei Famosi?"». La risposta, secondo il racconto della conduttrice, fu molto diretta: «Perché vorrei avere una casa mia.

Il mio fidanzato mi mette le valigie fuori ogni due per tre e io non so dove andare».

Rodriguez perde il posto di conduttrice a L'Isola

Gabriele Parpiglia, tra le righe in un articolo pubblicato sulla Sua newsletter, ha parlato del retroscena che si celerebbe dietro il mancato ingaggio della modella.

A quanto pare Belen non sarebbe stata confermata nel ruolo in mancanza di un accordo con Mediaset per il cachet. "I primi segni di rottura nel rapporto tra la Rodriguez e la produzione dell’Isola sono esplosi quando alla Rodriguez è stato detto che il budget per tutto il suo team di fiducia (trucco, parrucco e stylist) non era disponibile…Da quel momento all’ultimo incontro, la situazione è precipitata fino al no….”, ha fatto sapere Parpiglia.

Lo stesso Parpiglia ha inoltre ipotizzato che Belen potrebbe essere tra i candidati per il ruolo di giurata di ballo nella giuria di qualità di Ballando con le stelle, anche al posto di uno dei giurati storici, vista la collaborazione avviata da Selvaggia Lucarelli con le reti Mediaset che potrebbe segnare la assenza di quest' ultima dalle reto Rai.

Le anticipazioni della nuova Isola

E mentre il futuro della carriera televisiva per Belen appare incerto saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Questa é la notizia lanciata in un comunicato Mediaset.

Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve e non più in Honduras, a differenza delle passate edizioni, ma nelle Filippine, nuova cornice di quello che può dirsi uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura.