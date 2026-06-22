L'attesissima sesta stagione di Slow Horses, l'acclamato spy drama vincitore di Emmy e Bafta con protagonista il premio Oscar Sir Gary Oldman, debutterà su Apple TV+ il 16 settembre 2026. Il primo episodio sarà disponibile in quella data, seguito da un nuovo appuntamento settimanale fino al 21 ottobre, per un totale di sei episodi che promettono di tenere alta la suspense.

La produzione si è distinta per la sua rappresentazione cupa e ironica del mondo dell'intelligence britannica, seguendo le vicende di una squadra di agenti dell'MI5 relegati in un dipartimento sfortunato, noto come Slough House.

Questi agenti, spesso finiti ai margini a causa di errori che hanno compromesso le loro carriere, si ritrovano a navigare tra le complessità e gli inganni dello spionaggio.

Al centro della narrazione c'è Jackson Lamb, interpretato magistralmente da Gary Oldman. Lamb è il brillante ma irascibile leader di questo gruppo di spie disadattate, un ruolo che ha valso a Oldman numerose nomination ai Golden Globe, agli Emmy, agli Actor Award e ai BAFTA per la sua straordinaria performance. Nella sesta stagione, gli Slow Horses si trovano in una situazione ancora più precaria: costretti alla fuga, sono coinvolti dalla potente Diana Taverner in un pericoloso gioco di ritorsioni e vendette, con una posta in gioco fatalmente alta che minaccia le loro vite e carriere.

Un cast stellare e riconoscimenti prestigiosi

Oltre alla presenza carismatica di Gary Oldman, il cast della nuova stagione vanta un ensemble di talenti di primissimo piano. Tra gli interpreti figurano la candidata all’Oscar Kristin Scott Thomas, il candidato all’Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, il candidato al BAFTA TV Award Christopher Chung, Aimee‑Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, il candidato al BAFTA Award Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, il candidato all’Oscar Jonathan Pryce e Hugo Weaving. Si unisce al cast anche Lenny Rush, vincitore del BAFTA TV Award, arricchendo ulteriormente l'ensemble.

Il successo di Slow Horses è stato ampiamente riconosciuto dalla critica internazionale.

La serie è stata celebrata come “senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione”, “uno spy thriller epico”, “assolutamente brillante” e “dannatamente bello”. Le prime cinque stagioni complete, tutte disponibili in streaming su Apple TV+, hanno ottenuto il prestigioso punteggio Certified Fresh, con ben due stagioni che hanno raggiunto un impressionante rating del 100% su Rotten Tomatoes, a testimonianza dell'eccellenza e della coerenza qualitativa della produzione.

L'adattamento dei romanzi di Mick Herron

La sesta stagione è un adattamento fedele dei romanzi di Mick Herron, in particolare di “Joe Country” e “Slough House”, che rappresentano rispettivamente il sesto e il settimo volume della pluripremiata serie letteraria.

I libri di Herron hanno ricevuto il prestigioso CWA Gold Dagger Award, e l'adattamento televisivo ha saputo catturare l'essenza e la complessità dell'universo narrativo originale, consolidando il legame tra la fonte letteraria e il successo sullo schermo.

Slow Horses si conferma come uno dei prodotti di punta di Apple TV+, apprezzato non solo per il calibro delle interpretazioni attoriali, ma anche per la cura nella scrittura e la capacità di offrire una visione unica e coinvolgente del mondo dello spionaggio, bilanciando sapientemente ironia nera e suspense. La pubblicazione settimanale dei sei episodi della sesta stagione, dal 16 settembre al 21 ottobre 2026, è destinata a mantenere alto l'entusiasmo del pubblico globale, consolidando la reputazione della serie come un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.