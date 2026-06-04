Sonia Bruganelli ha lanciato un appello accorato a favore della donazione degli organi, condividendo la sua recente e toccante esperienza di due mesi trascorsi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis. La giovane, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis, era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma, come comunicato dalla stessa imprenditrice. Sebbene Bruganelli non abbia mai reso noto il motivo specifico del ricovero, è noto che Silvia è nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha affrontato un delicato intervento e ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.

L'appello di Sonia Bruganelli: "Donate gli organi"

L'intensa permanenza in ospedale ha spinto Sonia Bruganelli a una profonda riflessione sulla realtà che si vive nei reparti pediatrici. L'imprenditrice ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i suoi canali social, sottolineando l'importanza di un gesto che definisce un atto di civiltà e rispetto per la vita. Ha espresso il suo pensiero con chiarezza: "Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone. Io credo che, nel 2026, in un’epoca in cui tutto sta diventando sostituibile dall’intelligenza artificiale, l’unica cosa che non possiamo sostituire è il nostro corpo e quindi i nostri organi.

Donarli credo sia un atto di civiltà e di rispetto per la vita".

Durante il ricovero della figlia, Sonia Bruganelli si è fatta carico del dolore e della speranza che si respirano nei corridoi di un ospedale. Ha raccontato come "Silvia in questi due mesi ha conosciuto nuovi amici in un posto dove i bambini non dovrebbero vivere mai. In un posto dove ogni giorno le infermiere sono abituate a compiere le manovre più difficili e complicate sempre con un sorriso. In un posto dove ogni mamma diventa mamma di qualsiasi altro bambino per cercare di dare un po’ di respiro a qualche mamma che si ritrova da sola". Un'osservazione che evidenzia la solidarietà umana che si crea in contesti difficili.

Bruganelli ha inoltre ringraziato gli utenti per i numerosi messaggi di supporto ricevuti.

Ha poi voluto chiarire un aspetto fondamentale per evitare fraintendimenti e illazioni: "Silvia ha subito un importante intervento, ma non un trapianto".

La donazione: un atto di solidarietà e speranza per la vita

L'argomento della donazione degli organi sta molto a cuore a Sonia Bruganelli, che ha ribadito l'importanza di questo gesto. "È importante – ha aggiunto – capire che nel disastro e nel dolore di una morte si può regalare una vita a tutti i bambini che ad oggi sono dentro l'ospedale".

La donazione degli organi è ampiamente promossa come un atto nobile e meritorio, capace di trasformare un momento di profondo dolore e perdita in un segno concreto di speranza e di vita per il prossimo. Le istituzioni e il mondo del volontariato continuano a lavorare incessantemente per far crescere una cultura della donazione consapevole, libera e condivisa, sottolineando il valore etico e umano di questo gesto salvavita, cruciale per offrire una nuova possibilità a chi è in attesa.