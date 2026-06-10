Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati al centro del gossip con delle foto pubblicate da Chi magazine che li ritraggono insieme. De Martino é reduce dall'annuncio ufficiale delle date in cui sarà registrato il Festival di Sanremo 2027 e le sue foto con Belen seguono al recente ricovero della showgirl argentina.

Chi paparazza De Martino e Rodriguez insieme

Il settimanale Chi ha immortalato in foto Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ormai ex coppia che dopo la separazione ufficiale potrebbe aver raggiunto un compromesso per la pace. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe riportato a casa Belen al momento degli scatti di Chi, come si apprende tra le righe della notizia ripresa dal settimanale: "È andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero.

Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata", ha scritto il giornale.

Per il giornale di gossip non si escluderebbe un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi, sostenendo che Stefano possa aver riscoperto l'ex moglie e il suo supporto: "Belen lo ascolta, perché lui la conosce".

Stefano De Martino ha dato annuncio del suo Festival

Direttamente sul suo profilo ufficiale Stefano De Martino é tornato a parlare del suo Festival di Sanremo 2027, che avrà luogo dal 16 al 20 febbraio 2027 e sarà trasmesso sulle reti TV e streaming Rai. Com'era prevedibile che accadesse il videomessaggio del presentatore ha destato clamore mediatico in rete, con diversi utenti che si dicono curiosi di scoprire quali novità possa apportare Stefano al prossimo Festival rispetto alla storia della kermesse.

Negli ultimi giorni a parlare delle possibili novità del Festival della canzone italiana é stato Giuseppe Candela che aveva fatto sapere di essere a conoscenza di una possibile novità del Festival, ossia che in una delle cinque serata della gara potrebbe esserci un concorso dedicato alla nomina del rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2027, e che questo titolo fosse indipendente dal vincitore tra le proposte Big concorrenti di Sanremo. Una novità a cui Stefano De Martino potrebbe aver pensato in collaborazione con i vertici Rai e che se fosse confermata potrebbe rivoluzionare la storia del Festival.