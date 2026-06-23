Debutta il 17 luglio in esclusiva su Prime Video Super Market, la nuova serie comedy italiana scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Articolata in sei episodi, la produzione Prime Original si immerge nelle tragicomiche vicende di Eury, un caotico supermercato di quartiere nella periferia di Milano, sull'orlo della chiusura. Realizzata da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, la serie ha beneficiato del contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il cast stellare include Alessandro Betti nel ruolo del direttore Enrico, una figura "megalomane e allo stesso tempo insicura" che incarna le contraddizioni del luogo. Al suo fianco, Katia Follesa interpreta la capoarea Cristina, mentre Marta Zoboli è Anita, caporeparto puntigliosa e single, costantemente corteggiata da Manlio, interpretato da Francesco Arienzo. Completano l'ensemble Tommaso Cassissa nei panni del giovane stagista Edoardo, Gaia Bavaro come la cassiera Sonia, Davide Calgaro il magazziniere Filippo, Martina Bonan la commessa Debora, Walter Leonardi il clochard filosofo Max e Valerio Airò il vigilante Luca.

La trama e le dinamiche di Eury

La narrazione di Super Market si snoda attraverso la quotidianità lavorativa e personale dei dipendenti di Eury, un luogo dove "2 al prezzo di 1" significa solo un problema in più e dove il caos è la norma.

L'arrivo di Edoardo, stagista inesperto con il sogno di diventare cantante, funge da catalizzatore per una serie di eventi. Fin dal suo primo giorno, Edoardo si trova di fronte all'ultimatum della capoarea Cristina: "O si cambia o si chiude!". Questa minaccia spinge l'eterogeneo gruppo a lottare per salvare il proprio supermercato di quartiere, che per ognuno di loro rappresenta una vera e propria seconda casa. Le sfide interne si sommano alla pressante concorrenza di un rivale più efficiente, mettendo a dura prova la sopravvivenza di Eury.

Dall'idea originale al festival internazionale

La genesi di Super Market affonda le radici in un format internazionale, essendo un adattamento di una serie originale creata da Michael Middelkoop, Manju Reijmer, Paul de Vrijer e Jard Struik per NL FILM e Avrotros.

Questa trasposizione in un contesto italiano sottolinea la versatilità dei format comedy. Il progetto è stato inoltre presentato all'Italian Global Series 2026, il festival dedicato alle serie italiane e internazionali tenutosi a Rimini e Riccione dal 3 all’11 luglio 2026. Qui, nella sezione Italian Showcase, Prime Video ha evidenziato Super Market come una delle novità più attese, inserendola nel panorama di ventuno serie provenienti da quindici Paesi diversi e confermando l'interesse crescente per le produzioni seriali nazionali.

Prime Video e il panorama delle produzioni italiane

L'introduzione di Super Market rientra nella strategia di Prime Video volta a valorizzare e promuovere le produzioni seriali italiane, offrendo spazio a nuove voci autoriali come il collettivo Il Terzo Segreto di Satira.

L'ambientazione nella periferia di Milano offre una prospettiva autentica sulle dinamiche relazionali e le sfide di un luogo comune, riflettendo le trasformazioni della quotidianità urbana italiana. Con i suoi sei episodi, disponibili dal 17 luglio, Super Market si preannuncia come un appuntamento imperdibile della stagione estiva, promettendo una rappresentazione ironica e realistica delle difficoltà e delle piccole vittorie di una comunità lavorativa alle prese con ostacoli continui e cambiamenti improvvisi.