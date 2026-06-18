Da lunedì a venerdì 26 giugno tornano in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore, che vedono ancora una nuova protagonista Sophia. Henry infatti, dopo aver scoperto alcune operazioni illecite di sua madre escogita un piano per incastrarla. Erik invece si ritrova con le spalle al muro, visto che la Wagner scopre di essere stata tradita dall'uomo nonostante quest'ultimo aveva deciso di collaborare con lei.

La soap opera tedesca viene trasmessa su Rete4 alle ore 10:45. Inoltre le puntate sono disponibili su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ruotano intorno al personaggio di Sophia Wagner. Erik dopo aver tradito la sua famiglia decide di rimediare ricoprendo il ruolo di spia per i Saafeld: l'uomo è stato incaricato di fotografare i documenti utili per dimostrare che la dark lady falsifica i bilanci. Durante la "missione", però Erik commette un passo falso che porta Sophia a dubitare di lui: la Wagner infatti, lega mani e piedi di Erik per riprendere i documenti ma decide di non ucciderlo. Intanto Erik scosso per quanto subito fatica a tornare alla sua quotidianità, ma tornerà alla normalità grazie alla presenza di Yvonne. Quest'ultima accetta anche di iniziare a lavorare presso la caffetteria, facendo risollevare l'umore di Klee.

Dal momento che ogni prova è contro Sophia, Henry decide di prendere una decisione drastica: il ragazzo escogita un piano per incastrare sua madre; dopo aver trovare dei file in codice, il ragazzo decide di denunciare tutto alle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Henry, il ragazzo non riesce a raggiungere la sede dell'incontro organizzato da Larissa e ciò provocherà tanta delusione nella ragazza. Quest'ultima a sua volta prenderà le distanze da Yannik, in quanto non condivide gli stessi sentimenti.

Maxi invece viene sconfitta al referendum per un solo voto: Lale si è presentata in ritardo alla votazione e quindi non ha potuto esprimere la sua preferenza.

La situazione tra Markus, Katja e Vincent

In merito al triangolo amoroso che vede protagonista Markus, Katja e Vincent le cose risultano essere sempre più complicate.

Katja e Vincent vivono un momento di crisi a causa del ritorno di Markus, anche i due "rivali in amore" sono ormai ai ferri corti. In occasione del compleanno della donna, entrambi si presenteranno con un regalo speciale: Vincent decide di scrivere una canzone per la festeggiate, mentre Markus le regala delle viti molto pregiate.