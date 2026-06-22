Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio svelano che Greta e Miro, viste le preoccupazioni legate alla gravidanza, decideranno che la cuoca deve sottoporsi a nuovi controlli medici.

Larissa cerca conforto in Yannik

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio prendono il via dalla confessione di Greta a Sophia di essere incinta. Poi con Miro, la cuoca deciderà di sottoporsi a nuovi controlli medici per via di alcune preoccupazioni legate alla gravidanza.

La coppia attenderà con ansia i risultati degli esami: ben presto Greta e Miro comprenderanno che li attende una serie di difficili decisioni da prendere riguardo la gravidanza.

Larissa comincerà a sospettare del comportamento distante del suo fidanzato, interrogandosi su ciò che la aspetta. Destabilizzata per l'assenza di Henry, la ragazza troverà conforto in Yannik, il quale a sua volta soffrirà per via dei sentimenti che prova per lei. Nel frattempo, Henry, sentendosi sotto pressione, valuterà se non sia il caso di dire tutta la verità a Larissa. L'ereditiera comincerà a vivere male la messa in scena per convincere Sophia di avere una storia con Henry.

Markus si intromette nella relazione tra Katja e Vincent

Markus continuerà ad intromettersi nella relazione tra Vincent e Katja, così il veterinario chiederà a quest'ultima di chiarire i suoi sentimenti. Markus allora coglierà l'occasione di riavvicinarsi alla donna organizzando un'escursione che porterà entrambi a riscoprire delle dinamiche mai del tutto chiuse. Katja deciderà di non dire nulla a Vincent di quanto accaduto con Markus, aprendo così la strada ad incomprensioni di coppia.

Fanny si avvicinerà a Jonas, ma Vincent cercherà di metterla in guardia non fidandosi di lui. I suoi tentativi di tenere Fanny alla larga da Jonas, però, non avranno gli esiti sperati.

Michael farà ritorno in paese, ma il suo cambiamento sorprenderà tutti, soprattutto Erik ed Yvonne.

Il medico, usando un approccio alternativo, aiuterà Erik a superare il momento di crisi vissuto dopo il rapimento e l'abbandono nel bosco da parte di Sophia.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Sophia ha rapito Erik dopo aver scoperto il suo doppio gioco. A trovarlo è stato Henry che ha capito quanto la madre può essere pericolosa. Larissa ha allontanato Yannik dopo la sua dichiarazione d'amore, notando però la distanza del fidanzato. Tra Markus e Vincent la tensione non è diminuita: padre e figlio hanno continuato a contendersi Katja.