Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno tornano i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Gli spoiler vedono Erik umiliato da Christoph, al punto che decide di allearsi con Sophia. Intanto Greta non sembra essere intenzionata a portare avanti la gravidanza ed il tutto all'insaputa di suo marito Miro, ma un incidente che la costringe ad andare in ospedale le farà cambiare idea.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore non finiscono mai di stupire. Alexandra irrompe nella stanza di Sophia e trova Cristoph nel suo letto: la donna è convinta che di essere stata tradita, mentre l'uomo sostiene di non aver ceduto alla passione ma di essersi avvicinato solo ed esclusivamente per prendere le impronte digitali.

Nel frattempo Erik grazie a sua moglie Yvonne, scopre che la cassetta di sicurezza dove Sophia tiene dei documenti riservati è difettosa e quindi s'impossessa di alcune carte che possono incastrare la donna. Erik, però, anziché raccontare tutto a Werner cerca di trarne vantaggio: il ricatto ai Saalfeld però non va come sperava e al contrario viene umiliato da Cristoph, quindi decide di allearsi con Sophia.

Per quanto riguarda Greta e Miro: la donna è sempre più intenzionata a voler interrompere la gravidanza all'oscuro del marito, ma sua cugina informa l'uomo che momentaneamente è fuori città per lavoro. Miro tornato in Germania scopre il segreto della moglie e nonostante voglia mettere su famiglia, offre il suo sopporto alla consorte qualunque decisione voglia prendere.

Per la cuoca però accade qualcosa d inaspettato, un piccolo incidente in cucina infatti la costringe ad andare in ospedale e dopo aver sentito il battito del bambino cambia idea sull'interruzione. Katja invece lascia la struttura perché confusa sentimentale tra Markus e Vincent, mentre Fanny è gelosa del rapporto tra Vincent e Katja.

Larissa e Henry in crisi

Larissa riceve la proposta di matrimonio da parte di Henry, ma il tutto avviene sotto gli occhi di Maxi che è profondamente sconvolta. La situazione degenera quando la Mahnke decide di pubblicare un articolo diffamatorio contro la "rivale in amore". Tale gesto provoca una frattura tra Larissa e Henry, con quest'ultimo che si dice profondamente deluso.

A sostenere Larissa ci pensa Yannik: tra i due nasce subito una forte intesa al punto che decidono di fare una lezione di yoga insieme. Da parte del dottore si tratta di un colpo di fulmine visto che s'innamora immediatamente della donna.

Dove e quando seguire la soap opera tedesca

La soap opera tedesca targata Mediaset, va in onda tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì su Rete4 alle ore 10:50.

Per tutti coloro che non possono seguire gli episodi in chiaro, possono farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity. Inoltre una selezione di episodi vengono trasmessi anche sulla piattaforma Tim Vision.