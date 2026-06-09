Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno vanno in onda i nuovi episodi di Tempesta d'amore. Gli spoiler annunciano un riavvicinamento tra Henry e Maxi: l'uomo ha spiegato alla sua ex che è stato costretto a lasciarla perché sotto ricatto. Intanto Markus ha scoperto che Katja l'ha tradito con Vincent e quindi decide di raggiungere il veterinario per dirgliene quattro.

Anticipazioni Tempesta d'amore

In occasione delle nuove puntate di Tempesta d'amore, le anticipazioni parlano di diversi triangoli amorosi. Henry chiede a Larissa di tenere una conferenza sulla costruzione della fabbrica, ma un diverbio tra i due porta l'uomo a sostituire la dottoressa con Maxi.

Al termine del dibattito i due ex comprendono che il sentimento non si è mai spento tra loro; in particolare Henry confessa alla sua ex di non averla mai dimenticata e addirittura spiega di essere stato costretto ad interrompere la relazione perché ricattato da Sophia: se lui avesse continuato la liaison con Maxi, Sophia l'avrebbe uccisa. A quel punto Henry escogita un piano per far si che Larissa decida di lasciarlo. Dal canto suo la dottoressa notando la freddezza da parte del proprio partner si confida con Yannik. Quest'ultimo a sua volta decide di rivelare i suoi sentimenti, spiazzando così Larissa.

L'altro triangolo riguarda Markus, Vincent e Katja. Il primo infatti mentre visualizza un video per incastrare Sophia, nota un bacio in ascensore tra la sua compagna e il veterinario.

Nel momento in cui Katja fa ritorno all'hotel per essersi chiarita le idee, decide di lasciare Markus. Motivo per cui quest'ultimo raggiunge Vincent e lo affronta al punto da arrivare quasi alle mani. Greta invece decide di tenere il bambino che porta in grembo, rendendo felice Miro: la coppia però deve fare i conti con l'invadenza di Ricarda.

Erik pentito di essersi alleato con Sophia

Per quanto riguarda gli inganni di Sophia, Erik in principio aveva stipulato un patto con Christoph per ingannare la dark lady. Stufo delle continue umiliazioni dell'albergatore, però, Klee cambia i piani e rivela a Sophia che Alexandra vuole impossessarsi dei documenti che ha nella cassetta di sicurezza.

In un primo momento Erik si sente soddisfatto per la scelta presa, ma alla fine Sophia finirà per ricattare anche lui.

Dove e quando seguire la soap opera tedesca

La soap opera tedesca va in onda da lunedì al venerdì alle ore 10:50 su Rete4.

Tutti coloro che intendono seguire i nuovi episodi in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Sul sito sono disponibili anche i precedenti appuntamenti. Inoltre una selezione di episodi di Tempesta d'amore vengono trasmessi anche sulla piattaforma Tim Vision.