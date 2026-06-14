Alessandra e Rosario sono la settimana ed ultima coppia che prenderà parte a Temptation Island. La protagonista ha riconosciuto di essere molto gelosa del proprio partner, ma la sua gelosia è nata dopo aver scoperto che il suo fidanzato aveva una relazione parallela. Dal programma la diretta interessata vuole capire se potersi fidare nuovamente del partner o meno.

Alessandra e Rosario stanno insieme da 2 anni e 8 mesi e convivono

Nel video di presentazione ufficiale a Temptation Island, Alessandra ha spiegato di avere 26 anni e di essere fidanzata da 2 anni e 8 mesi con Rosario e convivono a Napoli.

A quel punto la protagonista ha riferito di essere stata lei a scrivere alla redazione del docu-reality per capire se è davvero disposta a perdonare il tradimento del suo partner: “Lui ha tradita, io ho perso totalmente la fiducia e sono diventata molto gelosa. Mentre stava con me a Milano, aveva un’altra ragazza a Napoli. In pratica aveva due relazioni parallele”. Nonostante tutto la 26enne ha riferito di aver lasciato la sua quotidianità ed i suoi affetti a Milano per trasferirsi a Napoli. Dall’esperienza a Temptation Island, Alessandra vuole capire se ha fatto la scelta giusto e se Rosario è davvero l’uomo con cui passare una vita intera.

“Penso di avere già pagato i miei errori, ma lei continua a non fidarsi di me.

Questa situazione sta distruggendo il rapporto”, ha invece replicato Rosario.

L’opinione di alcuni utenti del web

Su Facebook, alcuni utenti hanno commentato la presentazione di Alessandra e Rosario. Un utente ha scritto: “Tesoro ma ti serve un programma per capire se hai fatto bene a restare con uno che ti ha tradita?”. Un altro utente ha aggiunto: “Se si decide di perdonare un tradimento, bisogna andare avanti senza rimurginare sempre nel passato.” Uno spettatore ha criticato l’atteggiamento di Rosario: “Cioè lui l’ha tradita e fa anche quello che si scoccia ad essere controllato?”. Infine c’è chi ha affermato: “Non giustifico lui ma non riesco a prendermela con Rosario. Io me la prendo con lei che dice che deve capire?

Cosa c’è da capire che aveva una relazione parallela? Non ho parole per questo tipo di ragazze”.

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