Tra poche ore Temptation Island tornerà su Canale 5 con una nuova edizione, la quattordicesima della sua storia. Sui social sono state date alcune anticipazioni di quello che andrà in onda oggi, 24 giugno: Rosario non nasconderà l'imbarazzo quando Alessandra gli farà notare che tra le tentatrici ci sarebbe una sua vecchia conoscenza, Giovanni uscirà furioso dal "Capanno" dopo un video di Francesca e Gabriele definirà "folle" quello che vedrà nel villaggio.

Gli spoiler dell'esordio di Temptation Island

Stasera inizierà il viaggio nei sentimenti di sette coppie, quelle che sono state scelte per l'edizione 2026 di Temptation Island.

Sui profili social del reality sono stati pubblicati alcuni brevi estratti della prima puntata, video di pochi secondi che anticipano quello che accadrà dopo l'ingresso dei partecipanti nei villaggi.

Il 24 giugno, ad esempio, Rosario non riuscirà a nascondere l'imbarazzo quando la fidanzata Alessandra gli farà notare che tra le tentatrici ci sarebbe una sua vecchia conoscenza.

"C'è l'amica tua", dirà la ragazza al compagno con il quale è in crisi da tempo.

Tra i fan c'è chi pensa che la giovane in questione potrebbe essere la persona con la quale lui stava quando era già legato alla sua attuale compagna, ma per scoprire se è davvero così occorrerà guardare il programma in tv.

I fidanzati del cast in crisi

Tra gli altri spoiler che sono stati diffusi sulla prima puntata di Temptation Island, c'è anche quello di una sfuriata di Giovanni nel villaggio.

Dopo aver visto qualcosa sulla fidanzata Francesca, il ragazzo uscirà dal "Capanno" deluso e arrabbiato.

Anche Gabriele non reagirà bene ad un filmato della compagna Sara, anzi il suo commento a caldo sarà: "Questa è follia, follia".

I commenti sui social

Queste anticipazioni della prima puntata hanno già animato la discussione tra i fan di Temptation Island.

"Ne vedremo delle belle", "Io sono già gasata da questi brevi spoiler", "Programma migliore dell'anno", "Ci divertiremo", "Voglio vedere tutto", "Ci siete mancati", "Amo l'estate solo per questa trasmissione", "Sto volando e non è ancora iniziato", "Prevedo belle puntate", si legge su TikTok.