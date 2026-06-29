Mancano pochi giorni al ritorno di Temptation Island su Canale 5: mercoledì 1° luglio, infatti, i telespettatori potranno assistere alla seconda puntata della nuova edizione del reality più seguito e commentato degli ultimi anni. Le anticipazioni del web svelano che Giovanni aspetterà a lungo la risposta di Sabrina alla sua richiesta di confronto immediato al falò, poi un fidanzato scapperà dal villaggio e gli autori saranno costretti ad inseguirlo sulla spiaggia.

Gli spoiler del nuovo appuntamento con Temptation Island

Cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island?

Stando alle anticipazioni del web, l'appuntamento in onda il 1° luglio dovrebbe cominciare da dove si è concluso quello precedente: dopo aver chiesto un falò di confronto immediato a Sabrina, Giovanni aspetterà una risposta per molto tempo.

Sarà Filippo Bisciglia a svelare al ragazzo la decisione della sua fidanzata, ma la sensazione generale è che lei potrebbe non accettare un faccia a faccia a pochissimi giorni dall'inizio dell'avventura in Calabria.

I fan sono curiosi di vedere la reazione del siciliano all'eventuale "no" della compagna, già molto vicina a diversi single nel villaggio.

La fuga di un fidanzato

Sempre nel corso della puntata di Temptation Island del 1° luglio ci sarà un colpo di scena che è già stato anticipato in parte nel promo in onda su Canale 5.

Uno dei fidanzati del cast, infatti, fuggirà dal suo villaggio e proverà a raggiungere la sua dolce metà tramite la spiaggia che collega i due resort: si dice che il giovane in questione sarebbe Gabriele, ma soltanto mercoledì sera si saprà con certezza la sua identità e soprattutto se riuscirà nel suo intento.

L'indiscrezione su Sara e Gabriele

Sul web si è diffusa una voce molto interessante sulla seconda puntata di Temptation Island: si dice che la produzione avrebbe deciso di tagliare gran parte del percorso di Sara e Gabriele dopo i video a luci rosse che sono venuti fuori nei giorni scorsi.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta da confermare, dunque, il 1° luglio dovrebbe andare in onda un breve riassunto del viaggio nei sentimenti della coppia e poi si dovrebbe passare subito al falò di confronto definitivo.