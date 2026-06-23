Mercoledì 24 giugno inizierà la quattordicesima edizione di Temptation Island e a condurla sarà il confermatissimo Filippo Bisciglia. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dal debutto su Canale 5, il presentatore ha anticipato che quest'anno ci si commuoverà parecchio, che anche lui ha pianto più del solito e che ha dovuto fare avanti e indietro tra i villaggi per tutta la durata della stagione.

Gli spoiler del presentatore di Temptation Island

Tra poco più di 24 ore Filippo Bisciglia inizierà il racconto del viaggio nei sentimenti delle sette coppie dell'edizione 2026 di Temptation Island, la quattordicesima della storia del programma.

Le riprese in Calabria sono terminate circa una settimana fa, ma il conduttore non ha potuto anticipare molto di quello che è successo.

"Posso dire che ci si commuoverà tanto, anch'io ho pianto più del solito", ha dichiarato il padrone di casa del reality in una recente intervista.

L'età media dei partecipanti

Il presentatore di Temptation Island ha anche spoilerato che guardando i falò di confronto dei fidanzati di questa edizione si percepirà l'amore che hanno provato l'uno per l'altro, indipendentemente da come andrà a finire l'esperienza.

"Una novità di quest'anno è che il più grande ha 32 anni, quindi sono tutti molto giovani", ha aggiunto Bisciglia senza svelare altro di quello che è accaduto nel corso delle registrazioni delle puntate in Calabria.

Mistero sulla durata delle riprese

Nelle interviste che ha rilasciato in questi giorni Filippo Bisciglia non ha fatto neppure un accenno all'indiscrezione che ha impazzato sul web in questo periodo, ovvero quella secondo la quale le riprese di Temptation Island sarebbero durate circa 10 giorni (anziché i 21 previsti dal regolamento).

Si è vociferato che quasi tutti i fidanzati del cast avrebbero richiesto i falò di confronto all'inizio delle registrazioni, quindi la redazione sarebbe stata costretta ad accorciare la durata totale del viaggio nei sentimenti di tutte le coppie.

Stando alle ultime notizie, però, il reality dovrebbe andare in onda per circa un mese e mezzo: al momento sono previste ben otto prime serate, quasi equamente divise tra il mercoledì e il lunedì.