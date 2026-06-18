Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island si sarebbero concluse da pochi giorni, ma la rete avrebbe già preso una decisione molto importante sulla loro messa in onda su Canale 5. Stando a quello che ha anticipato Dagospia oggi, 18 giugno, il numero di puntate totali del reality sarebbe salito da sei a otto: Mediaset, dunque, avrebbe deciso di aggiungere due appuntamenti extra a quelli che erano previsti prima delle fine delle riprese in Calabria.

Novità sulla durata di Temptation Island

Come si vocifera da giorni, le registrazioni di Temptation Island sarebbero terminate questa settimana e il cast avrebbe già lasciato la Calabria.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta da verificare, le riprese sarebbero durate poco (circa 10 giorni) perché molte coppie avrebbero affrontato il falò di confronto definitivo all'inizio dell'avventura.

In queste ore, però, si è saputo che la redazione avrebbe abbastanza materiale per intrattenere il pubblico per più di un mese e mezzo: si dice, infatti, che Mediaset avrebbe deciso di aumentare il numero delle puntate totali da sei a otto.

Il debutto e il trasloco al lunedì sera

Salvo ulteriori colpi di scena, dunque, la nuova edizione di Temptation Island dovrebbe esordire su Canale 5 mercoledì 24 giugno, poi da metà luglio dovrebbe traslocare al lunedì sera.

La scelta di spostare il reality all'inizio della settimana dipenderebbe dalla volontà della rete di evitare lo scontro diretto con match decisivi dei Mondiali di calcio, soprattutto quelli di squadre blasonate come il Brasile e l'Argentina.

La reazione degli spettatori

La notizia dell'aggiunta di due puntate all'edizione 2026 di Temptation Island sembra aver reso felici tutti i fan del programma.

"Quindi lo prolungano? Adoro", "Com'è possibile che le puntate aumentano se le riprese sono durate solo 10 giorni?", "Questo reality è come Sanremo per la Rai, lo spremono più che possono", "Quindi un giorno nel villaggio equivarrà a una sola puntata?", "Meglio così, più trash per noi", "Questo è il programma che il pubblico aspetta tutto l'anno, ci credo che lo allungano", "Se è un sogno non svegliatemi", "Temptation ci salverà l'estate come sempre", "Musica per le mie orecchie", si legge su X in queste ore.