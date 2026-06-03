Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island su Canale 5: salvo cambi di programma, la prima puntata della nuova edizione andrà tra un mese, ovvero giovedì 2 luglio. Lorenzo Pugnaloni, però, ha dato qualche altra anticipazione sulla stagione 2026 del reality Mediaset: le riprese dovrebbero svolgersi n Calabria dall'8 al 26 giugno, invece gli speciali "un mese dopo" dovrebbero essere registrati il 23 e 24 luglio. Tra i single del cast, invece, ci dovrebbero essere alcuni volti già noti al pubblico.

Gli spoiler sulle nuove puntate di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte: stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv da luglio dovrebbero iniziare l'8 giugno, quindi la prossima settimana.

Come ogni anno, le riprese dovrebbero durare circa 21 giorni e poi tutti i componenti del cast cast potranno lasciare la Calabria e fare rientro nelle proprie case.

Il 23 e 24 luglio, invece, Filippo Bisciglia dovrebbe ritrovarsi faccia a faccia con le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni e questi speciali dovrebbero andare in onda dopo le regolari puntate incentrate sul viaggio nei sentimenti dei protagonisti.

L'indiscrezione sui tentatori famosi

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha confermato un'indiscrezione che lui stesso aveva diffuso qualche tempo fa sul cast di Temptation Island 2026.

Stando a quello che si vocifera a pochi giorni dall'inizio delle riprese in Calabria, tra i single di questa edizione ci dovrebbero essere diversi volti già noti al pubblico di Canale 5.

Nelle ultime settimane si è parlato di Matteo Stratoti (ex corteggiatore di Sara Gaudenzi) e di Marco Gaggini (cavaliere di Uomini e donne Over) come possibili tentatori, ma per saperne di più si dovrà aspettare quantomeno l'inizio delle registrazioni.

Riparte il viaggio nei sentimenti di coppie Nip

Nei prossimi giorni verrà svelata l'identità dei fidanzati che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island ma, salvo colpo di scena, dovrebbero essere tutti sconosciuti.

Da diversi anni, infatti, la redazione ha deciso di puntare solo su coppie Nip e gli ascolti sembrano confermare che questa sarebbe stata una mossa più che azzeccata.