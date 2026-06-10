Mancano esattamente due settimane all'inizio della nuova edizione di Temptation Island: le anticipazioni del web, infatti, svelano che la prima puntata andrà in onda mercoledì 24 giugno e che l'intera stagione durerà sei settimane. A partire da metà luglio, però, il reality cambierà collocazione: gli ultimi tre appuntamenti, infatti, saranno trasmessi ogni lunedì sera fino alla fine del mese.

Quanto dura la nuova stagione di Temptation Island

Il cast di Temptation Island 2026 sta prendendo forma: a due settimane dall'inizio della nuova edizione, infatti, è stata svelata l'identità di sei protagonisti (ovvero tre coppie).

Nelle ultime ore, però, sul web si è parlato molto del periodo in cui andrà in onda il reality Mediaset: al momento sono previste sei puntate, le prime tre saranno trasmesse ogni mercoledì dal 24 giugno e le ultime tre ogni lunedì sera (dal 13 luglio).

Salvo prolungamenti decisi dalla rete, dunque, questa stagione del format di Canale 5 dovrebbe durare un mese e mezzo.

Le coppie ufficiali

Ad oggi, 10 giugno, sono state svelate tre coppie del cast della nuova edizione di Temptation Island.

Gabriele e Sara partecipano perché lui è convinto che la compagna l'avrebbe tradito, Francesca e Danilo perché lei sarebbe troppo gelosa e lui non sa più se vuole portare avanti la relazione, e Sabrina e Giovanni perché quest'ultimo sostiene che il rapporto si sarebbe raffreddato dopo sei anni e una lunga convivenza.

I dubbi degli spettatori

Guardando i video di presentazione delle prime tre coppie di Temptation Island molti fan hanno fatto la stessa riflessione, ovvero che tutte sembrerebbero già al capolinea.

Ascoltando le motivazioni che hanno spinto i fidanzati a scrivere al programma, gli spettatori sono giunti alla conclusione che la maggior parte di loro sarebbero già ex e quindi la loro partecipazione non avrebbe molto senso.

La gelosia asfissiante, le chat con altre persone e i dubbi sul futuro della relazione, inoltre, sono argomenti gettonatissimi nel format condotto da Filippo Bisciglia, ovvero tematiche che vengono affrontate da diversi anni e che sembrano non stupire più il pubblico a casa.