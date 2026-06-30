In questi giorni sul web si è parlato molto della possibilità che il percorso di Sara e Gabriele a Temptation Island avrebbe potuto subire un'accelerata a fronte di tutto quello che è successo dopo la prima puntata (la diffusione di loro video a luci rosse tenuti nascosti alla produzione), ma ciò non dovrebbe accadere. L'informato Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha anticipato che il racconto del viaggio nei sentimenti della discussa coppia dovrebbe andare in onda senza tagli e soprattutto non dovrebbe concludersi già il 1° luglio come si vociferava.

Il chiarimento sul futuro a Temptation Island

Cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island? I fan se lo stanno chiedendo da giorni, soprattutto dopo aver saputo che Sara e Gabriele avrebbero nascosto alla produzione alcuni video a luci rosse realizzati tempo fa su una piattaforma a pagamento.

Per quasi una settimana si è vociferato che il viaggio nei sentimenti dei due avrebbe potuto subire un'accelerata e che già il 1° luglio sarebbe andato in onda il falò di confronto definitivo.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni oggi, 30 giugno, non dovrebbe succedere nulla di tutto ciò.

Le parole dell'esperto

Secondo il blogger, infatti, tutte le indiscrezioni che hanno impazzato sul web in questi giorni sarebbero infondate.

"Capitolo Sara e Gabriele. Non accadrà proprio nulla alla coppia, sottoscrivo che non ci sarà nessun confronto nella puntata di domani sera per accelerare i tempi. I due non verranno cancellati, anzi il percorso continuerà normalmente", ha svelato Pugnaloni in una storia che ha postato su Instagram a poco più di 24 ore dalla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island.

La versione della produzione

Stando a queste anticipazioni, dunque, la produzione di Temptation Island avrebbe deciso di non modificare le prossime puntate nonostante il clamore che ha suscitato la "faccenda" di Sara e Gabriele.

"Noi non ne sapevamo nulla", sono le uniche dichiarazioni che gli addetti ai lavori hanno rilasciato a Fanpage.it sui video con contenuti per adulti che sono diventati virali subito dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del reality.