Venerdì 12 giugno, sui canali ufficiali di Temptation Island è stata ufficializzata la quinta coppia formata da Bernadette e Diamante. Lei si è rivolta al docu-reality di Canale 5 perché dopo 16 anni di fidanzamento vorrebbe fare il grande passo, mentre lui non si sente ancora pronto. Il diretto interessato ha infatti spiegato di non essere sicuro di volersi legare per sempre con una donna.

Bernadette e Diamante: lei mette alle strette il suo fidanzato

Nel video di presentazione ufficiale al docu-reality targato Mediaset, Bernadette ha spiegato di essere stata lei a scrivere a Temptation Island per un motivo ben preciso: “Sono fidanzata con Diamante da 16 anni, ma lui non vuole ancora sposarsi perché dice di non essere pronto.

A questo punto mi viene da pensare che dietro ci sia qualcos’altro che non so”.

Dal canto suo Diamante ha detto di aver accettato di prendere parte al programma, perché anche lui vuole capire se è pronto a fare il grande passo o meno poiché ritiene che il matrimonio sia una cosa che deve durare per tutta la vita quindi bisogna essere certi prima di legarsi ad un’altra persona per tutta la vita.

Il commento di alcuni utenti del web

Il video di presentazione ufficiale di Bernadette e Diamante è stato oggetto di discussione fra gli utenti di Facebook. Un utente ha scritto: “Scusate ma questi dopo 16 anni stanno ancora messi così?”. Un altro utente ha commentato: “Certo dopo 16 anni lui deve ancora capire se è pronto o meno a convolare a nozze”.

Un altro spettatore ha esortato la protagonista ad aprire gli occhi sul proprio partner: “Tesoro mio se dopo tutti questi anni non vuole sposarti, fattele due domande”. Tra i vari utenti c’è anche chi ha affermato: “Già immagino Diamante nel villaggio dei ragazzi che fa l’elenco di tutte le cose che non sopporta della sua fidanzata”.

Filippo Bisciglia ironizza sulla data d’inizio di Temptation Island

Intanto Filippo Bisciglia in un video pubblicato sulla pagina Facebook del programma ha ironizzato sulla data d’inizio: “Tutti mi chiedete quando inizia, ma io non lo so. Giuro, non so nulla”. Al termine del video però è apparsa una schermata in cui viene indicata la data del 24 giugno 2026.