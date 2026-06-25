Al termine della prima puntata di Temptation Island sono state mostrate alcune immagini di quello che andrà in onda mercoledì 1° luglio, ma l'anticipazione che ha colpito di più il pubblico è stata quella della fuga di uno dei fidanzati dal villaggio. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni (ma anche ai dettagli che hanno notato alcuni attenti fan), a scappare per provare a raggiungere la compagna sarà Gabriele, gelosissimo di Sara e disposto a tutto pur di non perderla.

Il dettaglio che non passa inosservato

Nella seconda puntata di Temptation Island ci saranno diversi colpi di scena, ma il più atteso dal pubblico è sicuramente quello della fuga in spiaggia di uno dei fidanzati del cast.

Nel video contenente le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda il 1° luglio, infatti, si vede un ragazzo che corre e alcuni componenti della redazione che lo rincorrono, ma il volto del "fuggitivo" non è stato mostrato.

Diversi utenti di Instagram, però, hanno segnalato a Daria Restaino che il giovane protagonista di questo episodio indosserebbe il costume da bagno che Gabriele ha sfoggiato nella prima puntata: questo dettaglio ha portato tanti a pensare che potrebbe essere proprio il compagno di Sara l'artefice di tutto questo.

Lo spoiler di Lorenzo Pugnaloni

Chi fuggirà dal villaggio nel corso della seconda puntata di Temptation Island? I fan se lo stanno chiedendo da ore e anche Lorenzo Pugnaloni ha voluto dare un indizio per aiutarli a risalire all'identità del fidanzato che avrebbe provato a raggiungere la sua dolce metà tramite la spiaggia che separa i due resort.

"Volete sapere chi tenterà di scappare (alla fine non è scappato nessuno)? In anteprima posso dirvi che follia questo caldo", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 25 giugno.

La parola che ricondurrebbe a Gabriele è "follia": il ragazzo, infatti, ha usato questo termine moltissime volte nella puntata d'esordio e la produzione lo ha sottolineato contandole in sovraimpressione.

Il primo falò di confronto di Temptation Island

Sempre nel corso della puntata di Temptation del 1° luglio potrebbe esserci il primo falò di confronto definitivo della nuova edizione.

Dopo aver visto la fidanzata molto vicina al single Lory, infatti, Giovanni ha chiesto un faccia a faccia immediato in spiaggia: mercoledì prossimo si saprà se Sabrina accetterà e nel caso se i due decideranno di tornare a casa insieme o separati.