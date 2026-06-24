La prima puntata di Temptation Island regalerà molte emozioni, a partire da una richiesta di falò di confronto a poche ore dall'ingresso del cast nei villaggi. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Dagospia oggi, 24 giugno, sarà Giovanni a chiedere alla produzione un faccia a faccia immediato con Sabrina dopo averla vista molto vicina ad uno dei tentatori.

Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island

Cosa accadrà nella prima puntata di Temptation Island? Anche se mancano diverse ore dall'inizio del programma su Canale 5, sul web stanno già circolando anticipazioni molto interessanti su alcuni componenti del cast.

Tra i protagonisti del debutto ci sarà Giovanni, che verrà convocato nel "Capanno" subito dopo l'inizio dell'avventura e vedrà video che non gli faranno piacere.

Il giovane, infatti, perderà le staffe quando la fidanzata Sabrina ammetterà di aver avuto una distrazione nel corso della relazione, ma la goccia che farà traboccare il vaso sarà un filmato interamente dedicato all'avvicinamento della ragazza ad uno dei tentatori.

Attesa per la risposta di Sabrina

Sopraffatto dalla rabbia e dalla delusione, Giovanni arriverà a prendere una decisione inaspettata: chiedere un falò di confronto immediato a Sabrina.

Già nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, dunque, Filippo Bisciglia informerà le fidanzate che uno dei loro partner è pronto ad interrompere l'avventura dopo aver visto cose che non gli sono piaciute.

A quel punto la palla passerà in mano a Sabrina, che dovrà scegliere se accettare il faccia a faccia a poche ore dall'inizio del viaggio nei sentimenti.

Gli altri spoiler del 24 giugno

Nella prima puntata di Temptation Island ci sarà spazio anche per Gabriele e Sara, che finiranno ai ferri corti per un ballo che lei farà con uno dei ragazzi single nel villaggio della Calabria che ospiterà tutto il cast.

Tra Rosario e Alessandra, invece, calerà il gelo quando incontreranno le tentatrici sulla spiaggia: la giovane si renderà conto che nel gruppo c'è una persona che il suo fidanzato avrebbe già conosciuto a Milano e non riuscirà a nascondere la sua gelosia.