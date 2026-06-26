Da diverse ore sul web non si parla d'altro che di Gabriele e Sara di Temptation Island, i due ragazzi che sono finiti al centro delle polemiche per alcuni video a luci rosse che avrebbero registrato anni fa e che avrebbero tenuto nascosti alla produzione. Nelle storie Instagram dove hanno provato a giustificarsi, inoltre, entrambi hanno parlato della loro storia al passato e ciò ha portato molti fan a pensare che si sarebbero lasciati dopo il falò di confronto. Fonti vicine alla coppia, invece, avrebbero rivelato a Lollo magazine che i due starebbero ancora insieme.

Il caos sul video e le versioni di Gabriele e Sara

Dopo la prima puntata di Temptation Island sul web si sono diffusi alcuni video a luci rosse con protagonisti Gabriele e Sara.

La produzione si è esposta immediatamente per dirsi ignara di tutto ("Non ne sapevamo nulla", sono le dichiarati rilasciate a Fanpage.it il 25 giugno scorso), poi è toccato ai diretti interessati rompere il silenzio sull'argomento.

Sui profili social del reality, infatti, sono stati pubblicati i filmati che entrambi i ragazzi hanno registrato a casa per provare a giustificare l'accaduto e soprattutto perché non avrebbero detto niente agli autori.

"Sono video di quattro anni fa, eravamo ubriachi. Non voglio che il pubblico pensi che siamo una coppia finta", ha detto Gabriele con tono deciso.

Sara, invece, non ha trattenuto le lacrime mentre parlava del suo dispiacere per quello che è emerso e che sta creando problemi anche a chi l'ha scelta ai provini.

Il dettaglio che non sfugge ai fan di Temptation Island

Nei video che hanno registrato per rispondere alle polemiche delle ultime ore, sia Gabriele che Sara hanno parlato della loro storia d'amore al passato.

"Eravamo davvero fidanzati" o ancora "Tra noi c'era un vero sentimento", queste sono solo alcune delle frasi che i ragazzi hanno pronunciato e che i fan hanno interpretato come un'anticipazione di come sarebbero finito il loro percorso a Temptation Island.

L'indiscrezione da fonti vicine alla coppia

Se da un lato sono in molti a pensare che Sara e Gabriele avrebbero spoilerato involontariamente la loro rottura al falò di confronto, fonti vicine alla coppia avrebbero confidato a Lorenzo Pugnaloni che i due starebbero ancora insieme.

Al momento, dunque, sembrano esserci poche certezze su come si è concluso il viaggio nei sentimenti dei due fidanzati più chiacchierati della nuova edizione.