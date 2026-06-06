Nelle scorse ore è stata ufficializzata la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island: Sara e Gabriele affronteranno il viaggio nei sentimenti per capire in che direzione far andare il loro rapporto dopo sei anni e tanti dubbi soprattutto da parte di lui. Daria Restaino, però, ha fatto notare ai fan del reality che su Instagram non ci sarebbe traccia di questa relazione e che il giovane non seguirebbe nemmeno quella che dovrebbe essere la sua storica fidanzata.

Sara e Gabriele pronti per Temptation Island

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island stanno per cominciare (si parla dell'8 giugno come primo giorno di riprese in Calabria) e la produzione ha iniziato a svelare l'identità dei protagonisti che affronteranno il viaggio nei sentimenti.

Sui profili social del reality, infatti, è stato pubblicato il video di presentazione di Sara e Gabriele, che stanno insieme da sei anni e mezzo.

A scrivere al programma è stato il ragazzo, deciso nel voler capire se la fidanzata l'ha mai tradito come lui sospetta da un po' di tempo.

"Sono innamoratissimo, ma lei mi ha preso e lasciato quando ha voluto. Ho trovato chat con altri, ma non le ho mai fatto mancare niente", ha detto il giovane prima che la compagna lo interrompesse per avviare una discussione.

Il dettaglio che non sfugge ai più attenti

Dopo la pubblicazione del video di presentazione di Sara e Gabriele, c'è chi si è messo alla ricerca dei loro profili Instagram.

Un dettaglio che ha colpito i fan di Temptation Island è che i due protagonisti della nuova edizione non avrebbero neppure una foto di coppia sui loro account e pare che il ragazzo non seguirebbe nemmeno la fidanzata.

"Zero foto insieme, sono fake? Tutto molto strano", è il commento più gettonato tra gli appassionati del reality.

Giovedì 2 luglio l'esordio in tv

Le riprese di Temptation Island inizieranno a brevissimo, ma le nuove puntate andranno in onda a partire da giovedì 2 luglio.

I fan, dunque, dovranno pazientare circa tre settimane prima di assistere all'inizio del racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie che saranno presentate in questi giorni in tv e sui profili social della trasmissione.