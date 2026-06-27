Le polemiche che sono nate dopo la diffusione in rete di alcuni video a luci rosse con protagonisti Sara e Gabriele di Temptation Island potrebbero spingere la redazione a prendere una drastica decisione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il racconto del viaggio nei sentimenti dei ragazzi potrebbe essere velocizzato con molti tagli nel montaggio: tutto questo porterebbe alla rapida sparizione dei due dal video dopo il falò di confronto finale.

L'indiscrezione sulle prossime puntate di Temptation Island

L'avventura di Sara e Gabriele a Temptation Island potrebbe concludersi già la prossima settimana, o meglio questo è quello che si vocifera sul web a pochi giorni dalla messa in onda della seconda puntata della nuova edizione.

I video a luci rosse che hanno impazzato in rete ultimamente, infatti, potrebbero essere la causa di un cambio di rotta da parte della redazione nel racconto dei viaggio nei sentimenti dei due ragazzi.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta fa confermare, infatti, gran parte del percorso dell'estetista e del compagno potrebbe essere tagliato in fase di montaggio, in modo da arrivare velocemente al falò di confronto finale.

Attesa per il nuovo appuntamento su Canale 5

Ricapitolando, se nella prima puntata è stato dato tantissimo spazio a Sara e Gabriele, a partire da mercoledì prossimo il percorso dei due potrebbe subire un'importante accelerazione e ciò porterebbe alla messa in onda del falò di confronto definitivo già nel secondo appuntamento stagionale di Temptation Island.

La redazione potrebbe scegliere questa strada per evitare di alimentare ulteriori polemiche sulla presenza nel cast di due persone che in passato si sarebbero rese protagoniste di comportamenti contrari alla linea editoriale della rete (video e dirette interattive a pagamento con contenuti per adulti).

I rumor su come è andato il falò

In rete stanno circolando diverse indiscrezione su cosa sarebbe successo tra Sara e Gabriele al falò: c'è chi sostiene che i due avrebbero deciso di lasciarsi dopo sei anni e mezzo di relazione e chi è quasi convinto che si sarebbero dati un'ultima possibilità.

Nei video che hanno registrato per commentare la vicenda che li vede protagonisti in questi giorni, però, entrambi i ragazzi hanno parlato del loro rapporto al passato.