Gabriele e Sara sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2026. Sul sito di Witty Tv e sui canali ufficiali del programma è stato pubblicato un breve video di presentazione della coppia: i due fidanzati stanno insieme da 6 anni e mezzo e convivono da 2 anni. Lui ha detto di essere innamoratissimo, ma ha trovato alcune chat della sua compagna con altri ragazzi.

Gabriele e Sara: la prima coppia di Temptation Island

Gabriele ha detto di avere 25 anni e di essere fidanzato con Sara da sei anni e mezzo, di cui gli ultimi due di convivenza. Nel breve video di presentazione il giovane ha affermato: “Scrivo a Temptation Island perché sono innamoratissimo della mia ragazza, ma in questi anni lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva.

Ho trovato anche delle chat sul suo telefono, lei nega tutto ma sono convinto che mi abbia tradito”. La replica di Sara non ha tardato ad arrivare: “Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro. È per questo che io arrivo sempre a lasciarlo”.

A quel punto il protagonista ha spiegato di avere fatto il possibile in questi anni per far stare bene la sua fidanzata dai viaggi, alle cene stellate. Anche in questo caso però la giovane ha fatto notare al proprio compagno di aver menzionato solo cose materiali. Gabriele ha però smentito la propria fidanzata: “Quante volte durante il giorno ti dico che sei bella? Di la verità”. “Lo so, me lo dico anche da sola”, ha tagliato corto Sara.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Facebook non sono mancate le reazioni degli utenti al video di presentazione di Gabriele e Sara. Un utente ha scritto: “A primo impatto penso che potremmo avere grandi soddisfazioni”. Un altro utente ha commentato: “So già come andrà a finire. Lei farà di tutto in quel villaggio e lui ne uscirà con il cuore a pezzi”. Un altro utente ha affernato: “Andrà a finire che lei lo cornificherà con qualche tentatore e lui se la riprenderà pure”. Infine c’è chi ha commentato: “Se questa è la prima coppia, non oso immaginare le altre in quest’edizione”.

Dove e quando seguire il programma Mediaset

Temptation Island torna su Canale 5, dal prossimo 2 luglio 2026. Le puntate verranno trasmesse ogni giovedì, per 5-6 settimane.

I protagonisti si ritroveranno in Calabria per il secondo anno consecutivo, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guadavalle Marina in provincia di Catanzaro. Alla conduzione del docu-reality è stato confermato Filippo Biscaglia, mentre i tentatori e le tentatrici non sono stati ancora resi noti.

Per partecipare al programma bisogna essere fidanzati o conviventi ma non sposati. Inoltre le coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti non devono avere figli in comune. I partecipanti possono stare nei rispettivi villaggi per 21 giorni o chiedere un falò di confronto anticipato. Al termine del confronto le coppie possono decidere se lasciare il programma insieme oppure separatamente.