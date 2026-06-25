Lo scorso 24 giugno è iniziata una nuova edizione di Temptation Island, quindi Ida Platano ha voluto ricordare la sua esperienza con l'ormai ex Riccardo Guarnieri. In un video che ha postato sui social, infatti, l'ex dama di Uomini e donne ha parlato di come si sentiva nel 2018 (quando ha partecipato al reality) e ha svelato che anche suo figlio pensa che al tempo era più luminosa e felice.

Il ricordo del percorso a Temptation Island

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Ida ha deciso di condividere con i suoi followers un dolce aneddoto.

La parrucchiera ha raccontato che suo figlio le ha chiesto di vedere l'edizione del reality alla quale ha partecipato e poi ha svelato alcuni dei suoi commenti.

"Mi ha detto che lì ero tanta roba, bellissima. Io gli ho spiegato che ero molto innamorata, brillavo e per questo sembravo più bella. L'amore fa bene e illumina le persone che lo provano", ha dichiarato l'ex dama di Uomini e donne senza mai menzionare la persona con la quale ha condiviso quell'esperienza, Riccardo.

I commenti sui social

Anche se sono passati molti anni dalla fine della storia tra Ida e Riccardo, ogni volta che lei ne parla sui social c'è qualcuno che si espone per dire quanto sarebbe bello rivederli insieme.

"Lei non lo supererà mai e noi idem", "Anche suo figlio era fan della coppia", "Ogni mese c'è un nuovo contenuto sugli Idardo, adoro", "Ida non smetterà mai di essere sottona", "Riccardo fai qualcosa", "Tornano tutti, perché loro no?", si legge su X in queste ore.

I rumor sul ritorno a Uomini e donne

Prima che Ida ricordasse con nostalgia la sua avventura a Temptation Island, sul web si parlava di lei per un possibile ritorno a Uomini e donne.

Da settimane, infatti, si vocifera che la parrucchiera potrebbe riprendere posto nel parterre Over dopo due anni d'assenza, un lungo periodo in cui sembra non aver trovato la persona giusta.

Tra i fan c'è chi spera che queste chiacchiere siano fondate perché Platano è stata uno dei personaggi più discussi e amati delle ultime stagioni, sia per la relazione con Riccardo che per quelle con tutti gli altri cavalieri ai quali si è legata nel corso della sua partecipazione al dating-show.