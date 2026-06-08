Buone notizie per i fan di Temptation Island: le registrazioni della nuova edizione sono in corso e la loro messa in onda su Canale 5 dovrebbe partire tra circa tre settimane. Come ha confermato anche Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram, la prima puntata del reality Mediaset dovrebbe essere trasmessa mercoledì 24 giugno e non giovedì 2 luglio come si è vociferato nell'ultimo periodo.

La data della prima puntata

Nei giorni in cui stanno circolando i video di presentazione delle coppie che parteciperanno a Temptation Island 2026, sul web si è diffusa un'informazione molto importante sulla nuova edizione.

Stando a quello che si legge in rete oggi, 8 giugno, la prima puntata del reality sulle tentazioni d'amore non dovrebbe andare in onda giovedì 2 luglio come si è detto e scritto nell'ultimo periodo.

"Temptation Island anticipa la partenza a mercoledì 24 giugno", è l'indiscrezione che sta impazzando sui social in queste ore e che Lorenzo Pugnaloni ha confermato tramite il suo account Instagram.

”Temptation Island” anticipa la partenza a mercoledì 24 giugno.#AscoltiTv #TemptationIsland — Gio - TV (@Gi01992) June 8, 2026

Le parole dell'esperto

Tra le storie che Pugnaloni ha postato questo lunedì, infatti, si può trovare quella nella quale ha commentato la notizia della messa in onda di Temptation Island dal 24 giugno.

"Già un mese fa scrissi che sarebbe iniziato in quella settimana, pensavo il 25 dato che la collocazione del giovedì era quella canonica", ha puntualizzato l'esperto di gossip sulla data d'inizio della nuova edizione di uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico.

Le coppie ufficiali di Temptation Island

Ad oggi sono state ufficializzate due delle sei/sette coppie del cast di Temptation Island 2026.

Sara e Gabriele sono fidanzati da sei anni e mezzo, ma da tempo lui è convinto che la compagna l'avrebbe tradito.

"Mi ha lasciato e ripreso tutte le volte che ha voluto", ha raccontato il ragazzo prima di partire per la Calabria con la sua dolce metà.

Francesca e Danilo, invece, sono legati da quattro anni e a scrivere al programma è stata lei perché non si fida più del fidanzato. La giovane sostiene di aver scoperto chat equivoche sul telefono del compagno e soprattutto di sapere a memoria i nomi di tutte le persone che lui seguirebbe su Instagram.