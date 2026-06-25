In queste ore sul web non si sta parlando d'altro che di un video a luci rosse che avrebbe come protagonisti due fidanzati della nuova edizione di Temptation Island. Stando alle informazioni che ha raccolto Fanpage oggi, 25 giugno, Gabriele e Sara avrebbero fatto una live interattiva a pagamento interamente incentrata su contenuti per adulti. La produzione, interpellata sull'argomento, si è detta estranea ai fatti e ignara di tutto fino a poche ore fa.

Le novità sulla coppia di Temptation Island

L'edizione 2026 di Temptation Island è iniziata con il botto, e non solo per gli ascolti record che ha fatto registrare la prima puntata.

Da alcune ore, infatti, in rete si sta parlando moltissimo di una coppia del cast che prima delle riprese avrebbe realizzato contenuti per adulti che poi sarebbero stati diffusi proprio dopo l'esordio nel programma di Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, i protagonisti di questo video a luci rosse sarebbero Gabriele e Sara: non molto tempo fa i due avrebbero fatto una live interattiva a pagamento su una nota piattaforma e avrebbero cercato di soddisfare le richieste di chi era collegato in cambio di cifre più o meno importanti.

Al momento non si sa ancora se i ragazzi sapevano che la loro diretta sarebbe potuta finire su altri canali o se abbiano dato il consenso, ma sta di fatto che questa vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo.

Il commento di chi lavora per il reality

Dopo aver riassunto tutta la questione legata al video a luci rosse di Sara e Gabriele (che esiste e si può trovare facilmente sul web), Fanpage ha contattato la produzione di Temptation Island per chiedere spiegazioni.

"Non lo sapevamo, non sapevamo nulla", avrebbero ripetuto gli addetti ai lavori a meno di 24 ore di distanza dal ritorno del reality su Canale 5.

Gli ascolti della prima puntata

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su quello che è emerso su Sara e Gabriele, i fan e gli autori di Temptation Island si stanno godendo il successo della nuova edizione.

A guardare la prima puntata del reality estivo di Canale 5, infatti, lo scorso 24 giugno sono stati 3,5 milioni di spettatori, per uno share che ha raggiunto il 27,6%.