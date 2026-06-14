Oggi, 14 giugno, Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei fan di Temptation Island con una storia Instagram. L'esperto di gossip, infatti, ha svelato l'identità di due fidanzati del cast che avrebbero interrotto il viaggio nei sentimenti a pochi giorni dall'inizio delle riprese: si tratterebbe di Francesca e Danilo, in crisi dopo due anni di relazione a causa dell'eccessiva gelosia di lei.

L'indiscrezione a registrazioni in corso

La nuova edizione di Temptation Island debutterà mercoledì 24 giugno, ma le riprese delle puntate sono cominciate da circa una settimana.

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena molto interessante su quello che sarebbe accaduto in Calabria nei giorni scorsi, ovvero all'inizio delle registrazioni.

"Francesca e Danilo sono già usciti dal programma. Loro sono una delle coppie che hanno richiesto il falò di confronto anticipato", ha scritto il blogger in una storia che ha postato sul suo account Instagram questa domenica.

Il motivo della partecipazione a Temptation Island

La coppia formata da Francesca e Danilo è stata la seconda ad essere presentata sui social, nonché una delle più discusse dai fan.

Nel video che hanno registrato prima di partire per la Calabria, infatti, i due hanno spiegato i motivi che li hanno spinti a scrivere al programma di Canale 5.

"Stiamo insieme da due anni e penso che lui mi dica tante bugie. Una ragazza mi ha raccontato di aver parlato con lui in una chat di incontri. Sono molto gelosa, gli controllo sempre i social e chi segue. So i nomi e cognomi di tutti perché li guardo ogni giorno", ha raccontato la ragazza davanti alle telecamere.

Il giovane, invece, ha detto che si sente in gabbia e che non sopporta più l'eccessiva gelosia della compagna.

Il cast al completo

A dieci giorni dalla messa in onda della prima puntata, sono state svelate tutte le coppie del cast di Temptation Island 2026.

Sui profili social del reality, infatti, sono stati caricati i video di presentazione di quattordici fidanzati (ovvero sette coppie), tutti pronti ad intraprendere il viaggio nei sentimenti per capire se possono superare i periodi negativi che stanno vivendo con il partner.