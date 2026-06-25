Il blogger Amedeo Venza ha postato tra le stories di Instagram una segnalazione ricevuta su due protagonisti di Temptation Island: "Una coppia faceva video per adulti". A tal proposito il diretto interessato si è domandato perché gli autori abbiano scelto una coppia che non sta insieme per amore ma nella realtà cerca solo ed esclusivamente visibilità.

La segnalazione di Venza

In una storia di Instagram, l'esperto di gossip ha pubblicato una segnalazione riguardante due protagonisti di Temptation Island anche se non ha fatto i nomi: "Mi hanno appena mandato un video di una coppia che faceva video privati per venderli ad un pubblico di adulti".

Sulla base di quanto dichiarato il diretto interessato ha precisato che fare un certo tipo di video ormai non fa più clamore, ma si è posto una domanda sulla scelta di tale coppia: "Perché scegliere loro che stanno insieme per optional e non hanno valori piuttosto che una coppia realmente interessante?".

Le ipotesi di alcuni utenti del web

SU X, diversi utenti si sono fatti un'ipotesi su chi possa essere la coppia menzionata dal blogger. Un utente ha scritto: "Secondo me sono Gabriele e Sara. Tra loro è palese che non sia un reale sentimento". Un utente ha invece affermato di aver visto il video: "Per la prima volta Venza ha detto una cosa vera, incredibile ma vero. La coppia di Temptation Island è quella composta da Gabriele e Sara, ho appena visto il video".

Uno spettatore ha affermato: "Sarei curiosa di vedere che tipo di video fanno questi due". Un altro ha invece ironizzato su Gabriele: "Ecco perché non ha un lavoro e fa regali costosi alla sua fidanzata. I soldi li prende dai depravati". Un ulteriore utente ha commentato: "A me fa ridere Gabriele che nel villaggio dei ragazzi fa il geloso e poi fa video con la sua 'Saretta' che possono vedere tutti pervertiti".

Temptation Island: riassunto 1^ puntata

In occasione della prima puntata del docu-reality di Canale 5, sono state presentate tutte le coppie così come i tentatori e le tentatrici. La tensione è salita alle stelle quando i protagonisti sono stati divisi nei rispettivi villaggi.

Gabriele ha visto un video della sua fidanzata in cui ha detto di non aver mai tradito il suo fidanzato, ma al tempo stesso ha ammesso di trovarlo troppo opprimente.

La vicinanza della 26enne al single Andre ha già mandato su tutte le furie il protagonista. Sabrina ha invece sparato a zero sul fidanzato Giovanni: la 23enne in un video ha sostenuto che il proprio compagno è infantile, troppo attaccato alla madre e soprattutto non ha voglia di lavorare. A tal proposito la protagonista ha lasciato intendere che quasi si vergogna di essere fidanzata con un ragazzo simile, al punto da non ritenerlo un uomo.