Mancano poche ore al debutto dell'edizione 2026 di Temptation Island: mercoledì 24 giugno, infatti, sarà trasmessa la prima puntata di una nuova attesissima stagione del programma leader d'ascolti di Canale 5. Secondo le anticipazioni del web, all'esordio si parlerà soprattutto delle motivazioni che hanno spinto le coppie a partecipare e del primo incontro tra i fidanzati e i single del cast.

Al via un nuovo viaggio nei sentimenti

L'attesa dei fan di Temptation Island sta per finire: il 24/06, infatti, i telespettatori potranno vedere la prima delle otto puntate della nuova edizione del reality che anche quest'anno sarà condotto da Filippo Bisciglia.

Il primo appuntamento sarà quasi interamente dedicato alla presentazione delle sette coppie (saranno trasmessi i video che sono stati girati prima della partenza per la Calabria), alle reazioni dei protagonisti all'arrivo dei single e all'ingresso dei due gruppi nei villaggi che ospiteranno tutto il cast.

Alcuni fidanzati potrebbero chiamati nel "Capanno" a poche ore dall'inizio dell'avventura, e la curiosità del pubblico è tutta per i commenti che faranno quando vedranno i loro partner molti vicini ai tentatori.

Lo spoiler del conduttore di Temptation Island

Nelle interviste che ha rilasciato al rientro dalla Calabria, Filippo Bisciglia ha dato poche ma significative anticipazioni su quello che accadrà nel corso della nuova edizione di Temptation Island.

"Ci si commuoverà tanto, anche io ho pianto e ho camminato più del solito", ha svelato lo storico presentatore del reality che da anni fa compagnia ai telespettatori durante l'estate.

Secondo il conduttore, inoltre, il pubblico si emozionerà ascoltando i discorsi che faranno i fidanzati quando si confronterà al falò, ovvero prima di decidere se tornare a casa insieme oppure separati.

Pochi tentatori già noti al pubblico

In queste ore sono stati svelati tutti i single della nuova edizione di Temptation Island e, a sorpresa, ci sono pochi volti già noti al pubblico.

Tra i tentatori figurano due ex di Uomini e donne (il tronista Massimiliano Mollicone e il cavaliere Enrico Molina) e un ex concorrente di The Couple (Danilo Mileto), invece le ragazze sembrano essere tutto al debutto davanti alle telecamere.