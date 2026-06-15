Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, e le registrazioni in Calabria sarebbero già agli sgoccioli. Stando a quello che svela Lollo Magazine in queste ore, le riprese della nuova edizione del reality starebbero per concludersi dopo appena dieci giorni perché ben quattro coppie del cast avrebbero interrotto il viaggio nei sentimenti con largo anticipo rispetto al previsto. Tra questi ci sarebbero anche Bernardette e Diamante, fidanzati da 16 anni e in crisi perché lui non si sente pronto al matrimonio.

Il retroscena sulla nuova edizione di Temptation Island

L'esordio di Temptation Island su Canale 5 è previsto per mercoledì 24 giugno, giorno in cui andrà in onda la puntata dedicata alla presentazione del cast e all'inizio del viaggio nei sentimenti di tutti i protagonisti.

Indiscrezioni che stanno circolando in rete in queste ore, però, svelano che quattro coppie avrebbero affrontato il falò di confronto definitivo con largo anticipo: otto fidanzati, dunque, avrebbero avuto un faccia a faccia decisivo a pochi giorni di distanza dall'inizio delle registrazioni in Calabria.

A lasciare i villaggi prima della fine delle riprese sarebbero stati Bernardette e Diamante, Francesca e Danilo, Sara e Gabriele, Sabrina e Giovanni.

La news sulla durata delle registrazioni

Stando a quello che si vocifera in rete, le riprese di Temptation Island 2026 sarebbero iniziate lo scorso 8 giugno ma sarebbero già agli sgoccioli.

Si dice che i tanti falò di confronto anticipati avrebbero spinto la redazione a ridurre la durata complessiva delle registrazioni in Calabria, una cosa che è già successa in passato per lo stesso motivo.

Dei 21 giorni previsti, dunque, i fidanzati e i tentatori dovrebbero rimanere nei villaggi circa 10 giorni e che quindi prima della fine di questa settimana tutti dovrebbero tornare a casa.

Il falò tra Francesca e Danilo

Tra i rumor che stanno impazzando in queste ore sulla nuova edizione di Temptation Island c'è anche quello sull'epilogo che avrebbe avuto il viaggio nei sentimenti di Francesca e Danilo.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta da verificare, i due avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità e quindi avrebbero lasciato il programma insieme.