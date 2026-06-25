Sabrina e Giovanni sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island. Poco dopo essere entrata nel villaggio delle ragazze, la protagonista ha iniziato a criticare l'atteggiamento del suo partner ed ha iniziato ad elencare tutto ciò che fra loro non va bene compresa l'intimità: "A letto è teatrale, mi annoio e faccio finta". Inoltre la 23enne ha anche ammesso di aver tradito il 31enne.

Sabrina sul partner: 'È infantile'

Parlando con le sue compagne d'avventura, Sabrina ha spiegato di aver perso la testa per un ragazzo. Alla domanda delle ragazze, la diretta interessata si è nascosta dalla telecamere e ha lasciato intendere di aver tradito fisicamente Giovanni.

Non contenta la 23enne ha rincarato la dose sul proprio partner: "Quando siamo a letto lui è troppo teatrale, tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta". A seguire la diretta interessata ha rivelato che il suo partner è attaccato alla madre in modo esagerato: "È troppo mammone, quando ha la febbre chiama lei per sentire che medicinale prendere". Come se non bastasse Sabrina ha anche sostenuto che, secondo lei Giovanni non ha voglia di trovarsi un vero lavoro: "Ha lasciato lavori dove veniva anche ben retribuito. Si è messo il carrettino perché non vuole alzarsi presto, ma non è un lavoro che garantisce una fonte di guadagno reale. Io non mangio un giorno e l'altro no". Infine la protagonista ha affermato che in famiglia tutti credono che Giovanni abbia un atteggiamento infantile, motivo per cui la ragazza ha deciso di partecipare al programma: "Voglio capire se un uomo per poter stare al mio fianco oppure no".

La reazione di Giovanni

Dopo aver visto il video della proprio fidanzata, Giovanni ha ammesso di essere rimasto deluso. Il 31enne ha infatti spiegato che persone sincere come lui al giorno d'oggi non se ne trovano: "Non è vero che non voglio un lavoro serio. Tra l'altro ho giocato 20 anni a pallone". Il diretto interessato ha poi riferito di averlo sempre saputo che Sabrina lo avesse tradito anche fisicamente e non solo mentalmente.

Colpito nell'orgoglio dalla partner, Giovanni ha fatto una precisazione: "Mi può dire tutto, ma non che a letto non sono capace". Sul finale di puntata invece il 31enne ha chiesto il falò di confronto anticipato perché stufo di vedere la fidanzata vicino a due tentatori: "Devo risolvere".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere sulla coppia formata da Sabrina e Giovanni. Un utente ha scritto: "In pratica lei lo schifa in tutto, quindi perché ci sta ancora insieme?". Un altro utente ha detto: "Lui è un cartone animato vivente". Un altro spettatore ha affermato: "Certo i sottotitoli non potevano mancare per Giovanni visto che non sa mettere in fila due parole in italiano". Un altro utente ha invece affermato: "Giro, sto lacrimando per questa coppia".