Com'è finita tra Alessandra e Rosario? I fan di Temptation Island se lo stanno domandando da ore e forse una recente segnalazione potrebbe soddisfare questa loro curiosità. Stando ad un messaggio che è stato inviato a Daria Restaino su Instagram, la ragazza avrebbe guardato la prima puntata in un locale con le amiche ma sarebbe stata costantemente al telefono sia per chattare con il fidanzato che per guardare i suoi followers aumentare di minuto in minuto.

L'avvistamento dopo l'esordio a Temptation Island

Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island (in onda mercoledì 1° luglio), i fan stanno commentando una segnalazione abbastanza interessante su una coppia del cast.

Una persona, infatti, l'altra sera ha incontrato Alessandra in un locale e l'ha fotografata per dimostrare che il suo racconto corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

"Era lì per vedere la puntata con le amiche, ma chattava con Rosario in continuazione. Lo ha in rubrica con il nome e un cuore nero", si legge nel messaggio che la ragazza in questione ha inviato a Daria Restaino su Instagram.

L'attenzione per i followers

"Prima aveva il profilo Instagram chiuso, poi lo ha aperto e ricaricava sempre la pagina per controllare i followers che aumentavano", si legge nella seconda parte della segnalazione su una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island.

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, Alessandra e Rosario non si sarebbero lasciati dopo il falò di confronto finale e quindi lei gli avrebbe perdonato l'avvicinamento alla single Giada (sua ex amica).

Le anticipazioni della seconda puntata

Mercoledì 1° luglio continuerà il racconto del viaggio nei sentimenti delle sette coppie del cast: stando alle anticipazioni del web, la seconda puntata dovrebbe iniziare con la risposta di Sabrina alla richiesta di Giovanni di confrontarsi al falò prima di lasciare il programma.

Uno dei fidanzati (si dice Gabriele), inoltre, cercherà di raggiungere la sua dolce metà tramite la spiaggia che collega i due villaggi, invece Alessandra verserà altre lacrime quando vedrà Rosario sempre più complice con la tentatrice Giada.