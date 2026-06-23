Mercoledì 24 giugno inizierà l'edizione 2026 di Temptation Island e tutti i fidanzati del cast sbarcheranno in Calabria, dove vivranno in compagnia di ragazzi/e single. In queste ore Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione piuttosto spiazzante su Diamante, il compagno di Bernardette da 16 anni: una persona che sostiene di conoscere bene entrambi i componenti della coppia, infatti, ha svelato che il giovane non sarebbe bravo e innocente come è apparso nel promo della trasmissione.

Il messaggio sulla coppia di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island sta scaldando i motori: domani, 24 giugno, i telespettatori potranno assistere alla prima delle otto puntate che sono state registrate all'inizio del mese in Calabria.

Nell'attesa di vedere cosa accadrà tra i fidanzati quando verranno separati e si trasferiranno in due diversi villaggi, i fan stanno commentando una segnalazione piuttosto inaspettata su uno dei partecipanti.

"Conosco bene Diamante e Bernardette. Lui può sembrare il classico ragazzo dalla faccia pulita, ma l'apparenza inganna. Non fidarti perché non è un santo", si legge nel messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto su Instagram a poche ore dall'esordio del reality su Canale 5.

Le motivazioni di Bernardette

Il video di presentazione di Diamante e Bernardette è uno di quelli che hanno fatto discutere di più nei giorni scorsi, soprattutto la parte in cui lei ha spiegato perché ha deciso di partecipare a Temptation Island.

"Stiamo insieme da 16 anni, mi vorrei sposare ma lui continua a dire che non si sente pronto", ha detto la ragazza prima di partire per la Calabria.

Il giovane non ha saputo giustificare i suoi tanti "no" al matrimonio, ma molto probabilmente si capirà qualcosa in più guardando le puntate che andranno in onda a partire dal 29 giugno.

Il meccanismo del reality

Diamante e Bernardette, così come tutti gli altri fidanzati del cast, affronteranno un viaggio nei sentimenti che li porterà a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto in crisi.

Al termine del falò di confronto finale, infatti, i partecipanti dovranno rispondere a questa domanda di Filippo Bisciglia: "Volete lasciare Temptation Island insieme o separati?".