In queste ore si sta facendo un gran parlare di Sara e Gabriele, protagonisti dell'edizione 2026 di Temptation Island. La coppia è finita al centro delle polemiche per alcuni video a luci rosse che sono finiti in rete dopo la prima puntata, ma anche per una serie di indizi che metterebbero in dubbio la sincerità di entrambi. Un ragazzo inoltre, ha segnalato a Deianira Marzano che la giovane estetista gli avrebbe confidato che la partecipazione al reality le sarebbe servita solo per guadagnare e per accrescere il numero dei suoi follower sui social.

Il retroscena che spiazza

Da mercoledì scorso Gabriele e Sara di Temptation Island sono sulla bocca di tutti per diversi motivi: dai video a luci rosse che sono stati postati sul web ad alcune confidenze che avrebbero fatto prima di partire per la Calabria (dove si è registrato il programma).

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano oggi, 26 giugno, potrebbe gettare nuove ombre sulla coppia alla quale è stata dedicata gran parte della prima puntata del reality Mediaset.

"Questi siamo io e Sara prima di Temptation. Lei ha partecipato solo per fare un po' di soldi e per guadagnare follower, me l'ha detto. Ci siamo sempre divertiti insieme", si legge nel messaggio che in queste ore sta facendo il giro della rete.

I dubbi sulla coppia di Temptation Island

Questa nuova segnalazione ha incuriosito molti utenti perché è supportata da prove, nel senso che il ragazzo che ha scritto a Deianira Marzano ha anche inviato due foto in cui si vedono sia lui che Sara e ciò dimostrerebbe che sarebbero quantomeno conoscenti.

Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island tanti fan si sono detti scettici sulla sincerità della coppia formata da Sara e Gabriele, ma soprattutto sulla gelosia di lui e sulle cose che entrambi hanno raccontato davanti alle telecamere.

La fuga nella seconda puntata

Mercoledì 1° luglio sarà trasmessa la seconda puntata di Temptation Island e i telespettatori scopriranno cosa accadrà dopo che Gabriele cercherà di raggiungere Sara fuggendo dal suo villaggio.

Nel caso i due dovessero parlarsi o anche solo incontrarsi senza l'ok della redazione, potrebbero essere squalificati per una seria violazione del regolamento.